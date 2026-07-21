Burçlar Kötü Karakter Olsaydı Nasıl Olurdu?
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Her kahramanın karşısında unutulmaz bir kötü karakter vardır. Peki ya burçlar bir gün iyiliği bırakıp kendi filmlerinin, dizilerinin ya da çizgi romanlarının kötü karakterine dönüşseydi? Kimi zekasıyla herkesi manipüle eder, kimi gücüyle dünyayı ele geçirmek ister, kimi ise sinsi planlarıyla kimsenin beklemediği anlarda ortaya çıkardı.
Bu testle burcunu seçerek içindeki 'kötü karakteri' öğren!
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Burçlar Kötü Karakter Olsaydı Nasıl Olurdu?
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