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Tam Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026'daki Tam Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Tam Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026'daki Tam Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 14:07
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Astronomi tutkunlarının ve gökyüzü sevdalılarının nefeslerini tutarak beklediği o büyük gün yaklaşıyor. 2026'nın Ağustos ayında gerçekleşecek olan Tam Güneş Tutulması, sadece bilim dünyasını değil, eşsiz bir doğa olayına tanıklık etmek isteyen milyonlarca insanı heyecanlandırıyor. Özellikle Türkiye'de, hafızalara kazınan 1999 ve 2006 tutulmalarının ardından 'Yeniden gündüz vakti geceyi yaşayacak mıyız?' sorusu arama motorlarında en çok merak edilenler arasına girdi bile.

İşte, detaylar.

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2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Saat Kaçta?

2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Saat Kaçta?

Kozmik takvimlerin işaretlediği büyük tarih 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Tutulma, dünya genelinde (Türkiye saati ile) akşamüstü saatlerinde başlayacak ve gün batımına kadar devam edecek. Tam kararma anı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, ortalama olarak TSİ 19.00 - 21.00 sularında zirveye ulaşacak.

Karanlık Kaç Dakika Sürecek?

12 Ağustos'taki bu muhteşem tutulmanın en can alıcı noktası olan 'tam kapanma' (Totalite) evresi, maksimum noktasında yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürecek.

2026 Güneş Tutulması Türkiye'den Görünecek mi?

2026 Güneş Tutulması Türkiye'den Görünecek mi?

En çok merak edilen sorunun cevabı biraz buruk: Hayır, tam tutulma olarak izleyemeyeceğiz. 1999 ve 2006 yıllarında 'şanslı' coğrafyada olan Türkiye, bu kez tam kapanma hattının dışında kalıyor.

Tam Güneş Tutulması Nereden İzlenebilecek?

Güneş'in tamamen simsiyah bir diske dönüştüğü haliyle izlemek istiyorsanız rotanızı şu ülkelere çevirmeniz gerekecek:

  • Grönland

  • İzlanda (Özellikle batı kıyıları)

  • İspanya (Kuzey bölgeleri ve Balear Adaları)

  • Portekiz (Kuzeydoğu sınırı)

  • Rusya (Kuzey Kutbuna yakın bölgeler)

Bir Sonraki Güneş Tutulması Ne Zaman?

Bir Sonraki Güneş Tutulması Ne Zaman?

Avrupa kıtası, 1999'dan bu yana ilk kez bu kadar net bir tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapacağı için İspanya ve İzlanda şimdiden 'Tutulma Turizmi' rezervasyonlarıyla dolup taşıyor.

  • 2 Ağustos 2027 (Tam Tutulma): Kuzey Afrika ve Güney İspanya üzerinden geçecek. 6 buçuk dakikalık süresiyle 'Yüzyılın Tutulması' olarak anılıyor.

  • 1 Haziran 2030 (Halkalı Tutulma): İşte Türkiye'nin yeniden sahneye çıkacağı tarih! Ay'ın Güneş'in içinde bir 'ateş çemberi' bırakacağı bu muhteşem olay ülkemizden çok net izlenebilecek.

  • 30 Nisan 2060 (Tam Tutulma): Türkiye'nin 1999 ve 2006'daki gibi gündüzü tam anlamıyla geceye çevirecek bir sonraki randevusu.

Güneş Tutulması Nedir? Nasıl Oluşur?

Güneş Tutulması Nedir? Nasıl Oluşur?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş'in arasına girmesi ve Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşmasını kısmen veya tamamen engellemesiyle oluşur. Bu doğa olayının gerçekleşebilmesi için Ay'ın 'Yeni Ay' evresinde olması ve Dünya, Ay ve Güneş'in uzayda kusursuz bir şekilde aynı düzlemde hizalanması gerekir. 

Ay'ın gölgesinin düştüğü dar bir şeritte bulunanlar 'Tam Tutulma'yı yaşarken, gölgenin dış kısımlarındakiler 'Kısmi Tutulma'yı gözlemlerler.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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