Tam Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026'daki Tam Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Astronomi tutkunlarının ve gökyüzü sevdalılarının nefeslerini tutarak beklediği o büyük gün yaklaşıyor. 2026'nın Ağustos ayında gerçekleşecek olan Tam Güneş Tutulması, sadece bilim dünyasını değil, eşsiz bir doğa olayına tanıklık etmek isteyen milyonlarca insanı heyecanlandırıyor. Özellikle Türkiye'de, hafızalara kazınan 1999 ve 2006 tutulmalarının ardından 'Yeniden gündüz vakti geceyi yaşayacak mıyız?' sorusu arama motorlarında en çok merak edilenler arasına girdi bile.

İşte, detaylar.