Tam Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta? 2026'daki Tam Güneş Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?
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Astronomi tutkunlarının ve gökyüzü sevdalılarının nefeslerini tutarak beklediği o büyük gün yaklaşıyor. 2026'nın Ağustos ayında gerçekleşecek olan Tam Güneş Tutulması, sadece bilim dünyasını değil, eşsiz bir doğa olayına tanıklık etmek isteyen milyonlarca insanı heyecanlandırıyor. Özellikle Türkiye'de, hafızalara kazınan 1999 ve 2006 tutulmalarının ardından 'Yeniden gündüz vakti geceyi yaşayacak mıyız?' sorusu arama motorlarında en çok merak edilenler arasına girdi bile.
İşte, detaylar.
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2026 Güneş Tutulması Ne Zaman? Saat Kaçta?
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2026 Güneş Tutulması Türkiye'den Görünecek mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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