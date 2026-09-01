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Müge Anlı Ne Zaman Başlıyor, Başladı mı? Müge Anlı İle Tatlı Sert Saat Kaçta?

Müge Anlı Ne Zaman Başlıyor, Başladı mı? Müge Anlı İle Tatlı Sert Saat Kaçta?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 11:36
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Müge Anlı ile Tatlı Sert, ekranların en sevilen gündüz kuşağı programları arasında yer alıyor. Müge Anlı'nın sunumuyla sevilen program, verdiği yaz arasının ardından yeniden ekranlara döndü. Müge Anlı'nın izleyicileri “Müge Anlı ne zaman başlıyor?” sorusunun cevabını merak ediyordu.

Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert başladı mı, saat kaçta yayınlanıyor?

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Müge Anlı Ne Zaman Başlıyor, Başladı mı?

Müge Anlı Ne Zaman Başlıyor, Başladı mı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni sezonuna 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. Program, sezon finalinin ardından verdiği yaz arasını bu tarihle noktaladı ve izleyiciyle yeniden buluştu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Saat Kaçta Yayınlanacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert Saat Kaçta Yayınlanacak?

Program, önceki sezonlarda olduğu gibi hafta içi her sabah ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanmaya devam edecek. Müge Anlı’nın sunumuyla ekrana gelen yapım, yeni sezonda da alışılan yayın saatinde 10.00’da izleyiciyle buluşacak. Kayıp aramaları ve faili meçhul dosyalarıyla gündeme oturan program, 31 Ağustos’tan itibaren yeniden Türkiye’nin gündemine damga vurmaya hazırlanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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