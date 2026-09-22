Ata Demirer’in Ahtapotlu Pilavına Marmaris’ten Gelen Meydan Okuma Yüzleri Gülümsetti!
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Ata Demirer’in denizle ve yemekle kurduğu bağı takip edenler iyi bilir. Son dönemde paylaştığı ahtapotlu bulgur pilavı da bu kez Marmaris’ten tatlı bir meydan okumaya konu oldu. Marmaris Belediyesi, bir kadının Demirer’e “Gelsin bakalım, yarışalım, kapışalım” diye seslendiği videoyu paylaştı. Demirer’in yanıtı gecikmedi. Film çekiminde olmasa hemen gideceğini söyleyen komedyen, bahar için de söz verdi.
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Ata Demirer’in deniz sevgisi, uzun zamandır hayatının en görünür parçalarından biri.
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Marmaris Belediyesi, Ata Demirer’i etiketleyerek eğlenceli bir video paylaştı.
Ata Demirer’in yanıtı, meydan okumayı daha da tatlı bir hale getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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