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Ata Demirer’in Ahtapotlu Pilavına Marmaris’ten Gelen Meydan Okuma Yüzleri Gülümsetti!

Ata Demirer’in Ahtapotlu Pilavına Marmaris’ten Gelen Meydan Okuma Yüzleri Gülümsetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 13:32
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Ata Demirer’in denizle ve yemekle kurduğu bağı takip edenler iyi bilir. Son dönemde paylaştığı ahtapotlu bulgur pilavı da bu kez Marmaris’ten tatlı bir meydan okumaya konu oldu. Marmaris Belediyesi, bir kadının Demirer’e “Gelsin bakalım, yarışalım, kapışalım” diye seslendiği videoyu paylaştı. Demirer’in yanıtı gecikmedi. Film çekiminde olmasa hemen gideceğini söyleyen komedyen, bahar için de söz verdi.

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Ata Demirer’in deniz sevgisi, uzun zamandır hayatının en görünür parçalarından biri.

Ata Demirer’in deniz sevgisi, uzun zamandır hayatının en görünür parçalarından biri.

Onu sahnede, filmlerde ve taklitlerinde tanıdık ama son yıllarda sosyal medyada bambaşka bir Ata Demirer de izliyoruz. Bozcaada’dan paylaştığı manzaralar, teknede geçirdiği zaman ve mutfağa girdiğinde hazırladığı yemekler, takipçilerinin en sevdiği içerikler arasında. Özellikle deniz ürünleri söz konusu olunca yalnızca yemeği gösterip geçmiyor; hazırlık aşamasını da kendine has sohbetiyle küçük bir gösteriye çeviriyor.

Tekne mutfağında hazırladığı ahtapotlu bulgur pilavı da böyle bir paylaşım olmuştu. Demirer’in yemek yaparkenki keyfi ve ortaya çıkan pilav derken video dikkat çekti. Fakat görünen o ki tarifi izleyen herkes “Eline sağlık” demekle yetinmemiş. Marmaris’ten bir izleyici, işi dostça bir yarış davetine kadar götürdü!

Marmaris Belediyesi, Ata Demirer’i etiketleyerek eğlenceli bir video paylaştı.

Belediyenin X hesabındaki paylaşımda komedyene “Hanım teyzemizin sana bir mesajı var” diye seslenildi. Videodaki kadın ise sözü doğrudan Demirer’in ahtapotlu pilavına getirdi. Hiç dolandırmadan, gayet iddialı bir davet yaptı:

“Gelsin bakalım Ata Demirer, yarışalım, kapışalım!”

Demirer’in pilavını izlemiş, kendi mutfağına da güveniyor belli ki! Videonun eğlencesi de burada: Bir yanda yemek yapmayı seven ünlü komedyen, diğer yanda ona “Gel, aynı mutfağa girelim” diyen Hanım teyze. 

Paylaşımda Demirer’in etiketlenmesiyle gözler haliyle onun ne cevap vereceğine çevrildi. Böyle bir daveti görüp sessiz kalacak isimlerden olmadığını da kısa sürede gösterdi.

Ata Demirer’in yanıtı, meydan okumayı daha da tatlı bir hale getirdi.

Ata Demirer’in yanıtı, meydan okumayı daha da tatlı bir hale getirdi.
twitter.com

Komedyen, videonun altına şu mesajı yazdı:

“Kurban olurum🙏🤣🤣💙🧿 Film çekiminde olmasam uçardım..Bahara inşallah Hanım Teyzeciğim”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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