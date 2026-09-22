Ata Demirer’in Ahtapotlu Pilavına Marmaris’ten Gelen Meydan Okuma Yüzleri Gülümsetti!

Onu sahnede, filmlerde ve taklitlerinde tanıdık ama son yıllarda sosyal medyada bambaşka bir Ata Demirer de izliyoruz. Bozcaada’dan paylaştığı manzaralar, teknede geçirdiği zaman ve mutfağa girdiğinde hazırladığı yemekler, takipçilerinin en sevdiği içerikler arasında. Özellikle deniz ürünleri söz konusu olunca yalnızca yemeği gösterip geçmiyor; hazırlık aşamasını da kendine has sohbetiyle küçük bir gösteriye çeviriyor.

Tekne mutfağında hazırladığı ahtapotlu bulgur pilavı da böyle bir paylaşım olmuştu. Demirer’in yemek yaparkenki keyfi ve ortaya çıkan pilav derken video dikkat çekti. Fakat görünen o ki tarifi izleyen herkes “Eline sağlık” demekle yetinmemiş. Marmaris’ten bir izleyici, işi dostça bir yarış davetine kadar götürdü!