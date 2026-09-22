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Ekranları Bıraktı, Bambaşka Bir Mesleğe Yöneldi: Adanalı'nın Pınar'ı Son Haliyle Şaşırttı

Ekranları Bıraktı, Bambaşka Bir Mesleğe Yöneldi: Adanalı'nın Pınar'ı Son Haliyle Şaşırttı

Magazin
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 12:02
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Sabah'ın haberine göre, Adanalı dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğçe Özbudak, yıllar içindeki değişimi ve yöneldiği yeni meslekle yeniden gündeme geldi. Estetik operasyonlarla görünümünü değiştiren ünlü ismin son hali sosyal medyada dikkat çekerken, şimdi yaptığı iş de merak konusu oldu.

Kaynak: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak uzun süredir değişimiyle gündemde!

Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak uzun süredir değişimiyle gündemde!

2008-2010 yılları arasında ekranlarda yer alan Adanalı dizisiyle bir döneme damgasını vuran Tuğçe Özbudak, dizide hayat verdiği 'Pınar' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle aynı projede kamera karşısına geçen Özbudak, dizinin final yapmasının ardından da zaman zaman gündeme gelmeye devam etti.

Uzun süredir aktif olarak ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, bu kez hem görünümündeki değişim hem de yöneldiği yeni meslekle yeniden magazin gündeminin baş sırasına yerleşti.

Yıllar içinde geçirdiği dönüşümle dikkat çeken Özbudak'ın son hali, sosyal medyada paylaştığı pozlarla birlikte adeta şoke etti.

Yıllar içinde geçirdiği dönüşümle dikkat çeken Özbudak'ın son hali, sosyal medyada paylaştığı pozlarla birlikte adeta şoke etti.

Burnundan dudağına, çene dolgusundan botokse kadar pek çok estetik işlem yaptıran ünlü isim, eski halinden eser kalmayacak şekilde değişti.

Instagram'da paylaştığı yaz pozlarıyla dikkat çeken Özbudak'ın bu son hali, onu tanıyanları dahi şaşırtacak boyutta. Değişen sadece yüz hatları değil; ünlü ismin fiziği de bambaşka bir hal almış durumda.

Oyunculuğu bıraktı, bambaşka bir sektöre yöneldi!

Oyunculuğu bıraktı, bambaşka bir sektöre yöneldi!

Görünümündeki değişim kadar konuşulan bir diğer gelişme ise Tuğçe Özbudak'ın kariyerinde attığı radikal adım oldu. Uzun set saatleri ve çalışma koşullarının kendisini yorduğunu belirten ünlü isim, oyunculuğu tamamen bıraktığını açıkladı.

Yeni yönünü ise şu sözlerle duyurdu: 'Oyunculuğu bıraktım, uzun set saatleri ve çalışma koşullarının ağırlığı artık beni yordu, şimdi gayrimenkule yöneldim.' Ekranların tanıdık ismi Tuğçe Özbudak, böylece kamera arkasını geride bırakıp iş dünyasında yeni bir sayfa açmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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