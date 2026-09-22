Ekranları Bıraktı, Bambaşka Bir Mesleğe Yöneldi: Adanalı'nın Pınar'ı Son Haliyle Şaşırttı
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Sabah'ın haberine göre, Adanalı dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğçe Özbudak, yıllar içindeki değişimi ve yöneldiği yeni meslekle yeniden gündeme geldi. Estetik operasyonlarla görünümünü değiştiren ünlü ismin son hali sosyal medyada dikkat çekerken, şimdi yaptığı iş de merak konusu oldu.
Sabah'ın haberine göre, Adanalı dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğçe Özbudak, yıllar içindeki değişimi ve yöneldiği yeni meslekle yeniden gündeme geldi. Estetik operasyonlarla görünümünü değiştiren ünlü ismin son hali sosyal medyada dikkat çekerken, şimdi yaptığı iş de merak konusu oldu.
Kaynak: Sabah
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Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak uzun süredir değişimiyle gündemde!
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Yıllar içinde geçirdiği dönüşümle dikkat çeken Özbudak'ın son hali, sosyal medyada paylaştığı pozlarla birlikte adeta şoke etti.
Oyunculuğu bıraktı, bambaşka bir sektöre yöneldi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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