Ekranları Bıraktı, Bambaşka Bir Mesleğe Yöneldi: Adanalı'nın Pınar'ı Son Haliyle Şaşırttı

2008-2010 yılları arasında ekranlarda yer alan Adanalı dizisiyle bir döneme damgasını vuran Tuğçe Özbudak, dizide hayat verdiği 'Pınar' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle aynı projede kamera karşısına geçen Özbudak, dizinin final yapmasının ardından da zaman zaman gündeme gelmeye devam etti.

Uzun süredir aktif olarak ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu, bu kez hem görünümündeki değişim hem de yöneldiği yeni meslekle yeniden magazin gündeminin baş sırasına yerleşti.