Kahve Tercihlerin Senin Ruhun Hakkında Ne Söylüyor?

Sen az konuşup çok şey anlatan insanlardan olabilirsin. Ne istediğin konusunda genellikle net olduğundan gereksiz uzatmalar, kararsızlıklar ya da belirsizlikler hiç senlik değil. Kahvede de aynı kafadasın, 'Küçük olsun ama karakteri yerinde olsun' diyenlerdensin. İşte bu yüzden senin ruhun kesinlikle kararlı, nitelikli ve oturaklı bir Ristretto gibi!

Espresso ailesinin daha zarif bir üyesi olan bu kahve, tam da senin az ama öz tarafına uyuyor. Üstelik Philips Café Aromis’te BrewExtract teknolojisiyle kahve yoğunluğu 7 farklı sertlik seviyesinde ayarlanabiliyor ve Extra Shot fonksiyonuyla aroma daha belirgin hale gelebiliyor.