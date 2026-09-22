Kahve Tercihlerin Senin Ruhun Hakkında Ne Söylüyor?
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Sabah kahveni seçerken uzun uzun karakter analizi yaptığını ya da kim olduğunu sorguladığını düşünmüyoruz. Ama kabul edelim, her gün espresso isteyen biriyle bol köpüklü latte içen biri arasında birazcık enerji farkı var.
Peki senin kahve alışkanlıklarından yola çıkacak olursak, ruhunu nasıl yorumlarız? Testi çöz, yanıtı gör!
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1. Güne hangi kahveyle başlamayı tercih edersin?
2. Kahveden aldığın ilk yudumda önce ne ararsın?
3. Bir kahvecide seçeneklerin çok olması seni yorar mı?
4. Kahveni sütlü içeceksen bu süt nasıl olmalı?
5. Yoğun kahve tadı almak istediğinde bunlardan hangisini seçerdin?
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6. Bir arkadaşın sana kahve hazırlarken içinden ne geçirirsin?
7. Peki Türk kahvesi ritüelin var mı?
8. Son olarak, aynı kahveyi her gün içmek konusunda ne düşünüyorsun?
Sen tam bir Ristretto'sun!
Sen bir Cortado’sun!
Sen Latte Macchiato’sun!
Sen Iced Salted Caramel Latte’sin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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