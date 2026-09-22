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Kahve Tercihlerin Senin Ruhun Hakkında Ne Söylüyor?

etiket Kahve Tercihlerin Senin Ruhun Hakkında Ne Söylüyor?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
22.09.2026 - 12:07
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Sabah kahveni seçerken uzun uzun karakter analizi yaptığını ya da kim olduğunu sorguladığını düşünmüyoruz. Ama kabul edelim, her gün espresso isteyen biriyle bol köpüklü latte içen biri arasında birazcık enerji farkı var.

Peki senin kahve alışkanlıklarından yola çıkacak olursak, ruhunu nasıl yorumlarız? Testi çöz, yanıtı gör!

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1. Güne hangi kahveyle başlamayı tercih edersin?

2. Kahveden aldığın ilk yudumda önce ne ararsın?

3. Bir kahvecide seçeneklerin çok olması seni yorar mı?

4. Kahveni sütlü içeceksen bu süt nasıl olmalı?

5. Yoğun kahve tadı almak istediğinde bunlardan hangisini seçerdin?

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6. Bir arkadaşın sana kahve hazırlarken içinden ne geçirirsin?

7. Peki Türk kahvesi ritüelin var mı?

8. Son olarak, aynı kahveyi her gün içmek konusunda ne düşünüyorsun?

Sen tam bir Ristretto'sun!

Sen tam bir Ristretto'sun!

Sen az konuşup çok şey anlatan insanlardan olabilirsin. Ne istediğin konusunda genellikle net olduğundan gereksiz uzatmalar, kararsızlıklar ya da belirsizlikler hiç senlik değil. Kahvede de aynı kafadasın, 'Küçük olsun ama karakteri yerinde olsun' diyenlerdensin. İşte bu yüzden senin ruhun kesinlikle kararlı, nitelikli ve oturaklı bir Ristretto gibi!

Espresso ailesinin daha zarif bir üyesi olan bu kahve, tam da senin az ama öz tarafına uyuyor. Üstelik Philips Café Aromis’te BrewExtract teknolojisiyle kahve yoğunluğu 7 farklı sertlik seviyesinde ayarlanabiliyor ve Extra Shot fonksiyonuyla aroma daha belirgin hale gelebiliyor.

Sen bir Cortado’sun!

Sen bir Cortado’sun!

Sen her şeyin kararında olmasını seven insanlardansın. Kahve konusunda da ne gösterişten ne sadelikten yanasın. Hatta denge senin için en önemli unsur. Bu nedenle yeni şeylere tamamen kapalı olmasan da sırf farklı olsun diye garip şeyler denemiyorsun. Dolayısıyla senin ruhuna en çok yakışan kahve Cortado. Espressoyu az miktarda sütle dengeleyen bu kahve, senin güçlü ve dengeli karakterini yansıtıyor.

Café Aromis’in 12 kademeli seramik öğütücüsü de tam bu ince ayar işine göre; çekirdeği damak zevkine göre farklı inceliklerde öğütebiliyor. Bir de hangi çekirdeğin hangi ayarla daha iyi sonuç vereceğini merak ediyorsan sana yapay zeka teknolojisiyle yanıt verip ruhunun ihtiyacını karşılıyor.

Sen Latte Macchiato’sun!

Sen Latte Macchiato’sun!

Sen, kahveyi sadece kafein ihtiyacını karşılamak için tüketmiyorsun. Ondan aldığın lezzeti ve keyfi belki de başka hiçbir şeyden alamıyorsun. Bu nedenle kahvenin yanına güzel bir masanın, sevdiğin kupanın, minik bir tatlının ya da keyifli bir sohbetin eşlik etmesi hoşuna gidiyor. Küçük detayların havayı değiştirdiğini bilen incelikli ve estetik bir ruhun var. Bu nedenle senin ruhun tıpkı bir Latte Macchiato gibi yumuşacık ve sevinçli.

Philips Café Aromis’in LatteGo Pro sistemi de senin bol süt ve ipeksi köpük isteğini karşılıyor. Üstelik hayvansal sütün yanında yulaf ve badem gibi bitkisel alternatiflerle de sıcak veya soğuk süt köpüğü hazırlayabiliyor.

Sen Iced Salted Caramel Latte’sin!

Sen Iced Salted Caramel Latte’sin!

Sen klasik seçimlerle çok uzun süre yetinemiyorsun. Biraz farklı, biraz tatlı, biraz da göze hitap eden şeyler her zaman daha çok ilgini çekiyor. Yeni tatları denemeyi seviyor, farklılıktan korkmuyor ve keşfetmeye bayılıyorsun. Bildiğin tariflere bile küçük sürprizler eklemekten hoşlanıyorsun. Çeşitlilikten beslenen renkli ruhun da bu yüzden tam bir Iced Salted Caramel Latte!

Soğuk latte, karamelin tatlılığı ve hafif tuzlu dokunuş bir araya gelince ortaya senin sıra dışı karakterin çıkıyor. Üstelik Philips Café Aromis ile soğuk latteyi hazırlayıp, LatteGo Pro sayesinde ipeksi soğuk süt köpüğü elde edebiliyor; ardından karamel sosu ve krema gibi dokunuşlarla kendi tarifini hazırlayabiliyorsun.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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