Manisa'daki Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Saldırgan Koşarak Kaçmış!

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken saldırganın okula silahla geldiği ve sonra olay yerinden kaçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın