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Manisa'daki Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Saldırgan Koşarak Kaçmış!

Manisa'daki Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı: Saldırgan Koşarak Kaçmış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 09:23 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 09:50

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahla etrafa ateş açması sonucu yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ederken saldırganın okula silahla geldiği ve sonra olay yerinden kaçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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