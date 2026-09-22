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Yeşilçam’ın Usta İsmi Salih Güney'in Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadınla Yaşadığı Anlaşmazlık Dikkat Çekti

Yeşilçam’ın Usta İsmi Salih Güney'in Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadınla Yaşadığı Anlaşmazlık Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 09:29
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Salih Güney, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Sinema Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Usta oyuncu kırmızı halıda basına poz verirken bir kadın yanına gelip onunla fotoğraf çektirmek istedi. Basın mensupları önce Güney’in tek başına fotoğrafını çekmek isteyince oyuncu, kadına “Şimdi değil, birazdan” dedi. O sıradaki bakışları ve mimikleri ise kameralara yansıdı.

Kaynak: İbrahim Savun

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Yeşilçam denince akla gelen yüzlerden biri de kuşkusuz Salih Güney.

Yeşilçam denince akla gelen yüzlerden biri de kuşkusuz Salih Güney.

Türk sinemasının yıllarına tanıklık etmiş usta oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürdüğü için bir etkinlikte karşımıza çıktığında ister istemez dönüp bir kez daha bakıyoruz. Dün gece de öyle oldu. Salih Güney, 21 Eylül’de Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri törenine katıldı.

Güney’in geceye gelişinin özel bir sebebi vardı: Sinemaya verdiği emek, Onur Ödülü ile taçlandırıldı. Aynı ödüle sinema dalında Suzan Avcı, tiyatro dalında ise Yıldız Kültür değer görüldü. Sadri Alışık’ın adını taşıyan gecede Yeşilçam’ın iki usta isminin onurlandırılması da törenin en anlamlı yanlarından biriydi. 

Gecede yalnızca usta isimler değil, farklı kuşaklardan oyuncular da bir araya geldi.

Sadri Alışık Ödülleri’nin 27’ncisinde tiyatro ve sinemadaki oyunculuk performansları ödüllendirildi. Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Suna Keskin’e verilirken, Sarı Zarflar filmindeki performanslarıyla Özgü Namal ve Tansu Biçer Seçici Kurul Özel Ödülü’ne değer görüldü. O da Bir Şey mi? filmindeki rolüyle Merve Asya Özgür de Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu. 

Törenin adı Salih Güney için ayrıca anlam taşıyordu. Ödülün ardından verdiği röportajda Sadri Alışık’ı anan Güney, onu insanları eğlendirmeyi seven biri olarak hatırladığını anlattı. Usta oyuncunun hem ödülle onurlandırılması hem de eski dostunu anması, geceye güzel bir Yeşilçam nostaljisi kattı.

Fakat Salih Güney’in o akşam kameralara yansıyan tek anı ödül töreni değildi.

Salih Güney’in kırmızı halıda fotoğraf çektirmek isteyen bir kadınla yaşadığı kısa an da kameralara yansıdı.

Salih Güney basına poz verirken yanına gelen bir kadın, onunla fotoğraf çektirmek istedi. Tam o sırada basın mensupları Güney’in tek başına fotoğrafını çekiyordu. Kadın birlikte fotoğraf çektirmek için yanına gelince Güney, Türkçe bilmediğini fark ettiği kadına o an uygun olmadığını anlatmaya çalıştı ve “Şimdi değil, birazdan” dedi.

Ödülünü aldığı gecede, Salih Güney’in kırmızı halıdaki bu küçük telaşı da magazin kameralarından kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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