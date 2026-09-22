Yeşilçam’ın Usta İsmi Salih Güney'in Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadınla Yaşadığı Anlaşmazlık Dikkat Çekti
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Salih Güney, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Sinema Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Usta oyuncu kırmızı halıda basına poz verirken bir kadın yanına gelip onunla fotoğraf çektirmek istedi. Basın mensupları önce Güney’in tek başına fotoğrafını çekmek isteyince oyuncu, kadına “Şimdi değil, birazdan” dedi. O sıradaki bakışları ve mimikleri ise kameralara yansıdı.
Kaynak: İbrahim Savun
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Yeşilçam denince akla gelen yüzlerden biri de kuşkusuz Salih Güney.
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Salih Güney’in kırmızı halıda fotoğraf çektirmek isteyen bir kadınla yaşadığı kısa an da kameralara yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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