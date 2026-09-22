"Seksenler'den Sekizinci Kaybımız": Şoray Uzun'dan Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Yürek Yakan Açıklama
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Seksenler dizisiyle tanınan Serhat Mustafa Kılıç'ın 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmesinin ardından magazin dünyası hala bu acıyla yüzleşiyor. Dizide yıllarca aynı seti paylaştığı Şoray Uzun, haberi alır almaz ilk koşanlardan biri oldu. Katıldığı bir ödül töreninde mikrofon uzatılınca da Serhat Kılıç hakkında konuşmaktan çekinmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şoray Uzun, Seksenler'de Ahmet'i canlandırırken Serhat Kılıç ile on yıla yakın aynı seti paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödül Töreni'ne katılan Şoray Uzun, Serhat Kılıç'ı Seksenler ekibinden kaybettikleri sekizinci kıymetli isim olarak tarif etti.
Şoray Uzun, vefat haberinin ardından "Işıklar içinde uyusun" dileğine dair soruya felsefi bir yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın