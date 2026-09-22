"Seksenler'den Sekizinci Kaybımız": Şoray Uzun'dan Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Yürek Yakan Açıklama

Şoray Uzun, 2012-2017 yılları arasında ekranlara gelen Seksenler'de her bölümde izleyiciyi güldüren Ahmet karakterine hayat vermişti. Dizinin plak severi Ergun Plak'ı canlandıran Serhat Mustafa Kılıç ile setin en eski isimlerinden biri olarak yıllarca aynı kareyi paylaştı, ikili kamera arkasında da yakın dostluğunu sürdürdü.

Serhat Kılıç'ın 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybettiği haberi yayılır yayılmaz Şoray Uzun, soluğu Adli Tıp Kurumu önünde aldı. Kılıç'ın ölümüyle ilgili sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara da orada sert bir dille tepki göstererek, bu paylaşımların ailesine ve hatırasına saygısızlık olduğunu söyledi.