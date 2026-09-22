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"Seksenler'den Sekizinci Kaybımız": Şoray Uzun'dan Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Yürek Yakan Açıklama

"Seksenler'den Sekizinci Kaybımız": Şoray Uzun'dan Serhat Kılıç'ın Vefatının Ardından Yürek Yakan Açıklama

Magazin dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2026 - 08:33
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Seksenler dizisiyle tanınan Serhat Mustafa Kılıç'ın 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmesinin ardından magazin dünyası hala bu acıyla yüzleşiyor. Dizide yıllarca aynı seti paylaştığı Şoray Uzun, haberi alır almaz ilk koşanlardan biri oldu. Katıldığı bir ödül töreninde mikrofon uzatılınca da Serhat Kılıç hakkında konuşmaktan çekinmedi.

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Şoray Uzun, Seksenler'de Ahmet'i canlandırırken Serhat Kılıç ile on yıla yakın aynı seti paylaştı.

Şoray Uzun, Seksenler'de Ahmet'i canlandırırken Serhat Kılıç ile on yıla yakın aynı seti paylaştı.

Şoray Uzun, 2012-2017 yılları arasında ekranlara gelen Seksenler'de her bölümde izleyiciyi güldüren Ahmet karakterine hayat vermişti. Dizinin plak severi Ergun Plak'ı canlandıran Serhat Mustafa Kılıç ile setin en eski isimlerinden biri olarak yıllarca aynı kareyi paylaştı, ikili kamera arkasında da yakın dostluğunu sürdürdü.

Serhat Kılıç'ın 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde 51 yaşında hayatını kaybettiği haberi yayılır yayılmaz Şoray Uzun, soluğu Adli Tıp Kurumu önünde aldı. Kılıç'ın ölümüyle ilgili sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara da orada sert bir dille tepki göstererek, bu paylaşımların ailesine ve hatırasına saygısızlık olduğunu söyledi.

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödül Töreni'ne katılan Şoray Uzun, Serhat Kılıç'ı Seksenler ekibinden kaybettikleri sekizinci kıymetli isim olarak tarif etti.

Uzun'un sözleri, Seksenler kadrosunun art arda yaşadığı kayıpların acısını bir kez daha gündeme taşıdı. Ünlü isim, mikrofon uzatıldığında duygularını şöyle özetledi:

'80'ler ekibinden kaybettiğimiz 8. kıymetli arkadaşımızdı. Çok genç bir ölüm... Çok genç bir kayıp. Ya zaten seviyorduk da bu kadar sevdiğimizi bilmiyordum ben. Kaybedince anladım. Rasim abiyi kaybettikten sonra birkaç kere elim telefona gitti, onu aradım. Serhat'ı da unutacağım herhalde kaybettiğimizi. Bir yerde yaşıyormuş, görüşecekmişiz gibi geliyor insana. Sıcağı sıcağına biraz öyle oluyor, alışmak zaman alıyor biraz. Allah nur içinde yatırsın tüm kaybettiklerimizle beraber.'

Uzun'un saydığı isimler arasında yer alan Rasim Öztekin, 2021'de kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Seksenler kadrosundan bugüne kadar Kılıç ile birlikte sekiz oyuncunun aramızdan ayrılmış olması, dizinin hayranlarını da derinden sarstı.

Şoray Uzun, vefat haberinin ardından "Işıklar içinde uyusun" dileğine dair soruya felsefi bir yanıt verdi.

Katıldığı ödül töreninde muhabirlerin 'Işıklar içinde uyusun' temennisini sorması üzerine Uzun, acının tek bir kalıba sığdırılamayacağını vurguladı:

'Acının kategorize edilmesi bence çok doğru değil. Herkesin acısını ifade etme tarzı farklı olabilir. Hani 'ışıklar içerisinde uyusun'daki ışık Yaradan'ın nuruysa zaten hepimiz ışıklar içerisindeyiz. Mümkünse Yaradan'ın nuruysa, ışıklarıysa... Çok uyku mümkün olmuyor tabii. Ölen beden, ruh kalıyor, devam ediyor. Yani o ışık meselesi kişisel tercih gibi. Tüm kaybettiklerimize Allah rahmet eylesin.'

Sözlerinde net bir din yorumuna girmeden, yasın herkes için farklı bir dil bulduğunu hatırlatan Uzun, Serhat Kılıç için üzüntüsünü bir kez daha dile getirmiş oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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