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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları! İşte M4 Metro Hattı Güzergahı ve 2026 Sefer Saatleri

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları! İşte M4 Metro Hattı Güzergahı ve 2026 Sefer Saatleri

İstanbulkart Metro
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 08:22
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Anadolu Yakası’nın ulaşım omurgası M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, İstanbul trafiğine takılmadan hızlı ve konforlu seyahat etmenin en pratik yollarından biri. Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marmaray, metrobüs, deniz yolu ve İETT hatlarına sağladığı entegrasyonla öne çıkan bu hat; uçuşa yetişmek isteyenlerin, öğrencilerin ve çalışanların vazgeçilmezi. 

Peki, M4 hattında güncel bilet ücretleri ne kadar? Kadıköy’den Sabiha Gökçen’e ulaşım kaç dakika sürüyor? M4 metro ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaç dakikada gidilir? Seferler kaç dakika sürüyor?

İşte, M4 metro hattının güncel sefer saatleri, fiyat listesi ve durak isimleri.

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M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Durakları ve Genel Bilgileri

M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Durakları ve Genel Bilgileri

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki en önemli ve en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M4'ün, inşaatı 2008 yılında başladı. 2012 yılında ise Kadıköy-Kartal güzergahı üzerinden hizmet vermeye başladı. Anadolu Yakası'nın ilk metro hattı olan M4, Ekim 2022 itibarıyla ise Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar erişim sağladı. 

M4 Metro Hattının Güzergahı

M4 Hattı, Kadıköy'den başlayarak önce D100 güzergahında Acıbadem bölgesine, daha sonra Tavşantepe'ye kadar ulaşmaktadır. Buradan ise D100'ün kuzey yerleşimlerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar devam etmektedir.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları 2026

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları 2026

M4 Metro hattının ilk durağı Kadıköy, son durağı ise Sabiha Gökçen Havalimanıdır. Hat toplamda 23 istasyonda hizmet vermektedir. İşte M4 metronun geçtiği duraklar:  

  • Kadıköy

  • Ayrılık Çeşmesi

  • Acıbadem

  • Ünalan

  • Göztepe

  • Yenisahra

  • Pegasus-Kozyatağı

  • Bostancı

  • Küçükyalı

  • Maltepe

  • Huzurevi

  • Gülsuyu

  • Esenkent

  • Hastane-Adliye

  • Soğanlık

  • Kartal

  • Yakacık-Adnan Kahveci

  • Pendik

  • Tavşantepe

  • Fevzi Çakmak-Hastane

  • Yayalar-Şeyhli

  • Kurtköy

  • Sabiha Gökçen Havalimanı

M4 Metro'ya Nasıl Gidilir?

İstanbul'da bulunduğunuz konuma en yakın metro durağını kolayca bulmak için navigasyon kullanabilirsiniz. Ancak bunun yerine Metro İstanbul'un internet sitesinde yer alan 'Nasıl Giderim' hizmetini kullanarak M4 metronun size en yakın durağını bulabilir, aktarma için alternatif güzergahları da keşfedebilirsiniz. 

İSTANBUL'DA M4 METRO İLE NEREYE, NASIL GİDERİM?

M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Hattı Aktarma İstasyonları

M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Hattı Aktarma İstasyonları

M4 Metro ile Anadolu Yakası'nda yolculuk yapan kişiler aktarma istasyonları sayesinde deniz otobüsleri, deniz motorları, T3 tramvay hattı, şehir hatları, Marmaray, metrobüs, M8 metro, İETT otobüsleri ve Yüksek Hızlı Tren Garı'na aktarma yapabilirler. İşte, M4 aktarma istasyonları: 

  • Kadıköy İstasyonu'ndan T3 Kadıköy - Moda Tramvay Hattı, şehir hatları, deniz otobüsleri ve deniz motorlarına,

  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu'ndan Ayrılık Çeşmesi Marmaray istasyonuna,

  • Ünalan İstasyonu’ndan metrobüs hattına,

  • Kozyatağı İstasyonu'ndan M8 Bostancı-Dudullu-Parseller metro hattına,

  • Pendik İstasyonu'ndan İETT otobüsleri aracılığıyla Pendik Yüksek Hızlı Tren Garı’na aktarma yapılabilir.

M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Durak Haritası

Anadolu Yakası'nda Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na tek vasıta ile ulaşım sağlayan M4 hattının uzunluğu 33,5 km'dir ve hizmet verdiği istasyon sayısı 23'tür. Hattın tamamı yer altından inşa edilmiştir.

2026 M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Ücretleri

2026 M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Ücretleri

İstanbul'da metro ve toplu taşıma araçlarında uygulanan bilet tarifeleri; anonim İstanbulkart ya da aylık Mavi Kart kullanımına ve yolcunun statüsüne (tam veya öğrenci) göre değişiklik gösteriyor. Aktarma istasyonlarında ise yolculara indirimli geçiş avantajları sağlanıyor.

Anonim Kart (İstanbulkart) Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam Bilet: 46,20 TL

  • Öğrenci Bileti: 22,55 TL

Mavi Kart (Aylık Abonman) Metro Ücret Tarifeleri

  • Tam Aylık Abonman: 3.628 TL

  • Öğrenci Aylık Abonman: 653 TL

Bilgilendirme: Yukarıda yer alan metro bilet ve abonman fiyatları, Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yüzde 10 oranındaki zammın ardından şekillenmiştir. Bu tarife tablosu, İBB Meclisi ve UKOME tarafından bir sonraki fiyat güncellemesi yapılana dek geçerliliğini koruyacaktır.

2026 M4 Metro Saatleri: M4 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

2026 M4 Metro Saatleri: M4 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?

Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında faaliyet gösteren M4 metro hattının sefer sıklığı 5 dakikadır. M4 metro hattı seferlerine saat 06.00'da başlamaktadır.

M4 Metro ile Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kaç Dakikada Gidilir?

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı hattının sefer süresi ise 52 dakikadır. Yani Kadıköy'den yola çıkarak Sabiha Gökçen'e gitmek için M4 metroyu tercih ederseniz 52 dakikada havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz.

M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Kaça Kadar Açık?

M4 metronun 06.00'da başlayan seferleri saat 00.00'da son bulmaktadır. Kadıköy İstasyonu'ndan hareket eden tren 23.59'da son seferine çıkar. Bu durumda bineceğiniz durağın sefer tarifelerini de ayrıca incelemeniz gerekecektir. Bunun için ise 'metro.istanbul' internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

İşte 2026 M4 Metro Sefer Tarifeleri:

Metro İstanbul internet sitesi üzerinden 'Sefer Tarifeleri' hakkında anlık bilgi alabilirsiniz. M4 metro hattının arızaları, planlı bakımları, sefer tarifeleri ve yola çıkma zamanınıza göre bulunduğunuz metro durağından saat kaçta hareket edeceği gibi bilgileri buradan inceleyerek yolculuğunuza başlayabilirsiniz. 

M4 METRO İSTANBUL SEFER TARİFELERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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