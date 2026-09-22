M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları! İşte M4 Metro Hattı Güzergahı ve 2026 Sefer Saatleri
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Anadolu Yakası’nın ulaşım omurgası M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, İstanbul trafiğine takılmadan hızlı ve konforlu seyahat etmenin en pratik yollarından biri. Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marmaray, metrobüs, deniz yolu ve İETT hatlarına sağladığı entegrasyonla öne çıkan bu hat; uçuşa yetişmek isteyenlerin, öğrencilerin ve çalışanların vazgeçilmezi.
Peki, M4 hattında güncel bilet ücretleri ne kadar? Kadıköy’den Sabiha Gökçen’e ulaşım kaç dakika sürüyor? M4 metro ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaç dakikada gidilir? Seferler kaç dakika sürüyor?
İşte, M4 metro hattının güncel sefer saatleri, fiyat listesi ve durak isimleri.
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M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Durakları ve Genel Bilgileri
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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları 2026
M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Hattı Aktarma İstasyonları
2026 M4 Metro Kadıköy - Sabiha Gökçen Metro Ücretleri
2026 M4 Metro Saatleri: M4 Metro Kaç Dakikada Bir Gelir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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