M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Durakları! İşte M4 Metro Hattı Güzergahı ve 2026 Sefer Saatleri

Anadolu Yakası’nın ulaşım omurgası M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, İstanbul trafiğine takılmadan hızlı ve konforlu seyahat etmenin en pratik yollarından biri. Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marmaray, metrobüs, deniz yolu ve İETT hatlarına sağladığı entegrasyonla öne çıkan bu hat; uçuşa yetişmek isteyenlerin, öğrencilerin ve çalışanların vazgeçilmezi.

Peki, M4 hattında güncel bilet ücretleri ne kadar? Kadıköy’den Sabiha Gökçen’e ulaşım kaç dakika sürüyor? M4 metro ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaç dakikada gidilir? Seferler kaç dakika sürüyor?

İşte, M4 metro hattının güncel sefer saatleri, fiyat listesi ve durak isimleri.