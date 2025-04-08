onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
İstanbul Metrobüs Hatları ve Saatleri! İşte 2025 Metrobüs Söğütlüçeşme-Beylikdüzü Durakları ve Bilet Ücretleri

İstanbul Metrobüs Hatları ve Saatleri! İşte 2025 Metrobüs Söğütlüçeşme-Beylikdüzü Durakları ve Bilet Ücretleri

Metrobüs
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 14:28

İstanbul'da ulaşımı rahatlatan en önemli toplu taşıma araçlarından biridir metrobüs. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası arasındaki ulaşımı sağlamasının yanı sıra, ana yol üstünde yer alan kendisine özel hattı ile milyonların yaşadığı kalabalık şehir için trafik sorununu da en aza indirgiyor. Kentin en çok kullanılan ulaşım aracı olan metrobüs seferleri ise işe ve okula gidenler tarafından anbean takip ediliyor. Peki metrobüs hattında hangi duraklar var? 2025 güncel metrobüs bilet ücreti ne kadar? Metrobüs hangi saatlerde çalışıyor, gece var mı?

İşte, 2025 metrobüs durakları, sefer saatleri, aktarma hatları ve güzergahı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'un ulaşımı en kolay hale getiren ve en sık kullanılan toplu taşıma aracı metrobüs; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT sorumluluğunda faaliyet gösteriyor.

İstanbul'un ulaşımı en kolay hale getiren ve en sık kullanılan toplu taşıma aracı metrobüs; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT sorumluluğunda faaliyet gösteriyor.

İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası arasında kolaylıkla ulaşım sağlayabilen metrobüs, toplamda 52 kilometre uzunluğunda hat boyunca 44 istasyonda ve 10 hatta toplu taşıma hizmeti veriyor. 

Beylikdüzü'nden başlayıp Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan metrobüs güzergahında yer alan 44 duraktan 7'si Anadolu Yakası'nda, 37 tanesi ise Avrupa Yakası'nda bulunmaktadır.

2025 Metrobüs Hatları İsimleri

2025 Metrobüs Hatları İsimleri

Metrobüs güzergahında bulunan 44 istasyonda seyreden hatlar:

  • 34 (Avcılar - Zincirlikuyu)

  • 34A (Cevizlibağ - Söğütlüçeşme)

  • 34AS (Avcılar - Söğütlüçeşme)

  • 34B (Beylikdüzü - Avcılar)

  • 34BZ (Beylikdüzü - Zincirlikuyu)

  • 34C (Beylikdüzü - Cevizlibağ)

  • 34G (Beylikdüzü - Söğütlüçeşme)

  • 34T (Avcılar - Topkapı)

  • 34Z (Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme)

  • 34U (Uzunçayır - Zincirlikuyu)

Metrobüs Avrupa Yakası Durakları

Metrobüs Avrupa Yakası Durakları

  • Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP)

  • Beykent

  • Cumhuriyet Mahallesi

  • Beylikdüzü Belediye

  • Beylikdüzü

  • Güzelyurt

  • Haramidere

  • Haramidere Sanayi

  • Saadetdere Mahallesi

  • Mustafa Kemalpaşa

  • Cihangir – Üniversite Mahallesi

  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

  • Şükrübey

  • Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

  • Küçükçekmece

  • Cennet Mahallesi

  • Florya

  • Beşyol

  • Sefaköy

  • Yenibosna

  • Şirinevler (Ataköy)

  • Bahçelievler

  • İncirli – Ömür (Bakırköy)

  • Zeytinburnu

  • Merter

  • Cevizlibağ

  • Topkapı

  • Bayrampaşa – Maltepe

  • Edirnekapı

  • Ayvansaray – Eyüpsultan

  • Halıcıoğlu

  • Okmeydanı

  • Darülaceze – PERPA

  • Okmeydanı Hastane

  • Çağlayan (Adliye)

  • Mecidiyeköy

  • Zincirlikuyu

Metrobüs Anadolu Yakası Durakları

Metrobüs Anadolu Yakası Durakları

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

  • Burhaniye

  • Altunizade

  • Acıbadem

  • Uzunçayır

  • Fikirtepe

  • Söğütlüçeşme (Kadıköy)

Metrobüs Aktarma Durakları ve İstasyonları

Metrobüs Aktarma Durakları ve İstasyonları

Metrobüs hattı üzerinden metroya, Marmaray'a ve travmaya aktarma sağlanabilmektedir. 

  • Söğütlüçeşme ve Küçükçekmece'den Marmaray'a

  • Uzunçayır, Altunizade, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter, Zeytinburnu, İncirli, Bahçelievler, Şirinevler, Yenibosna'dan metroya,

  • Ayvansaray-Eyüp Sultan, Edirnekapı, Topkapı, Cevizlibağ, Zeytinburnu'ndan travmaya aktarma sağlanabilmektedir. 

Metrobüs- M1 Metro Aktarma Durakları

  • Merter Metrobüs Durağı

  • Zeytinburnu Metrobüs Durağı

  • İncirli Metrobüs Durağı

  • Bahçelievler Metrobüs Durağı

  • Şirinevler Metrobüs Durağı

  • Yenibosna Metrobüs Durağı

Metrobüs- M2 Metro Aktarma Durakları

  • Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

  • Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı

Metrobüs- M4 Metro Aktarma Durakları

  • Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı

Metrobüs- M5 Metro Aktarma Durakları

  • Altunizade Metrobüs Durağı

Metrobüs- M7 Metro Aktarma Durakları

  • Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Metrobüs- T1 Tramvay Aktarma Durakları

  • Zeytinburnu Metrobüs Durağı

  • Cevizlibağ Metrobüs Durağı

  • Topkapı Metrobüs Durağı

Metrobüs- T4 Tramvay Aktarma Durakları

  • Edirnekapı Metrobüs Durağı

  • Topkapı Metrobüs Durağı

Metrobüs- T5 Tramvay Aktarma Durakları

  • Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 650-700 mt)

  • Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 700-750 mt)

Metrobüs- Marmaray (YHT) Aktarma Durakları

  • Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı

  • Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)

  • Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

  • Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

  • Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

  • Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Metrobüs Durakları Haritası

Metrobüs Hattı Güzergahı

Metrobüs Hattı Güzergahı

34 Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34 metrobüs hattı Avcılar-Zincirlikuyu arasında sefer yapmaktadır. Toplam 27 istasyondan geçer. 

  • Avcılar, Avcılar Kampüs, Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece, Cennet Mah., Florya, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ, Topkapı- Şehit Mustafa Cambaz, Bayrampaşa (Maltepe), Edirnekapı, Ayvansaray Eyüpsultan, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze PERPA, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu

34A Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34A Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ arasında hizmet vermektedir. Güzergahta toplam 19 durak bulunur. 

  • Cevizlibağ, Topkapı- Şehit Mustafa Cambaz, Bayrampaşa Maltepe/ Koç Üniversitesi Hastanesi, Edirnekapı, Ayvansaray Eyüpsultan, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze PERPA, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Fikirtepe, Söğütlüçeşme

34AS Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34AS Avcılar ve Söğütlüçeşme aralığında çalışmaktadır. Toplam 63 kilometre uzunluğundadır ve 34 duraktan geçmektedir. 

  • Avcılar, Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü, Şükrübey, Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece, Cennet Mahallesi, Florya, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, Şirinevler (Bahçelievler), Bahçelievler, İncirli, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ, Topkapı Şehit Mustafa Cambaz, Bayrampaşa-Maltepe, Edirnekapı, Ayvansaray Eyüpsultan, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze PERPA, Okmeydanı Hastane, Çağlayan (Adliye), Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Fikirtepe, Söğütlüçeşme (Kadıköy)

34B Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34B hattı 02:00-05:00 saat aralığında çalışmaktadır ve hatta toplam 12 durak bulunur.

  • Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP), Beykent, Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü Belediye, Beylikdüzü, Güzelyurt, Haramidere, Haramidere Sanayi, Saadetdere Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa, Cihangir-Üniversite Mahallesi, Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

34BZ Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34BZ Zincirlikuyu-Beylikdüzü Son Durak aralığında hizmet vermektedir. Toplam 37 duraktan geçer. 

  • Beylikdüzü Son Durak, Beykent, Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye, Beylikdüzü, Güzelyurt, Haramidere, Haramidere Sanayi, Saadetdere Mah., Mustafa Kemal Paşa, Cihangir/Üniversite Mah., Avcılar Kampüs, Şükrübey, İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece, Cennet Mah., Florya, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ, Topkapı-Şehit Mustafa Cambaz, Bayrampaşa (Maltepe), Edirnekapı, Ayvansaray Eyüpsultan, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu

34C Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34C Beylikdüzü Son Durak-Cevizlibağ güzergahında hareket eder ve toplam 26 duraktan geçer. 

  • Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP), Beykent, Cumhuriyet Mahallesi, Beylikdüzü Belediye, Beylikdüzü, Güzelyurt, Haramidere, Haramidere Sanayi, Saadetdere Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa, Cihangir Üniversite Mahallesi, Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü, Şükrübey, Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece, Cennet Mahallesi, Florya, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ

34G Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34G Beylikdüzü Son Durak-Söğütlüçeşme aralığında gece 01:00-05:00 saatlerinde hareket eder. Toplam 44 duraktan geçer ve 25 dk aralıklarla hizmet verir. 

  • Beylikdüzü Son Durak, Beykent, Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye, Beylikdüzü, Güzelyurt, Haramidere, Haramidere Sanayi, Saadetdere Mah., Mustafa Kemal Paşa, Cihangir/Üniversite Mah., Avcılar Kampüs, Şükrübey, İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece, Cennet Mah., Florya, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ, Topkapı, Bayrampaşa (Maltepe), Edirnekapı, Ayvansaray Eyüpsultan, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze PERPA, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Fikirtepe, Söğütlüçeşme

34T Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar 

34T Avcılar-Cevizlibağ arasında hizmet vermektedir. Toplam 15 duraktan geçer. 

  • Avcılar, Avcılar Kampüs, Şükrübey, İBB Sosyal Tesisler, Küçükçekmece, Cennet Mah., Florya, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, Şirinevler, Bahçelievler, İncirli, Zeytinburnu, Merter, Cevizlibağ

34Z Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34Z Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme aralığında toplam 8 durakta hizmet eder. 

  • Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır, Fikirtepe, Söğütlüçeşme

34U Metrobüs Hattı Güzergahı ve Geçtiği Duraklar

34U Zincirlikuyu-Uzunçayır aralığında toplam 6 durakta hizmet eder. 

  • Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır

2025 Metrobüs Akbil Ücreti Ne Kadar?

2025 Metrobüs Akbil Ücreti Ne Kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) taradından 15 Ocak 2025 tarihinde belirlenen toplu ulaşım ücret tarifesi kapsamında: Metrobüs ücretleri durak sayısı, tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre değişiklik gösterir.

1 Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 19,33 TL

  • Öğrenci: 8,52 TL

  • Sosyal: 11,96 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 17,40 TL

2 Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 23,13 TL

  • Öğrenci: 9,27 TL

  • Sosyal: 14,30 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 20,82 TL

3 Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 27,00 TL

  • Öğrenci: 10,80 TL

  • Sosyal: 16,56 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 24,30 TL

4-9 Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 30,86 TL

  • Öğrenci: 12,33 TL

  • Sosyal: 19,33 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 27,77 TL

10-15 Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 33,90 TL

  • Öğrenci: 13,18 TL

  • Sosyal: 19,60 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 30,51 TL

16-21 Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 35,46 TL

  • Öğrenci: 13,18 TL

  • Sosyal: 20,84 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 31,91 TL

22-27 Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 36,63 TL

  • Öğrenci: 13,18 TL

  • Sosyal: 20,84 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 32,97 TL

28-33 Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 37,42 TL

  • Öğrenci: 13,18 TL

  • Sosyal: 21,98 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 33,68 TL

34-43+ Durak Metrobüs Ücret Tarifesi

  • Tam: 40,08 TL

  • Öğrenci: 13,18 TL

  • Sosyal: 21,98 TL

  • 30 Yaş Üstü Öğrenci: 36,07 TL

Metrobüs İadesi Nasıl Alınır?

Metrobüs İadesi Nasıl Alınır?

Metrobüs ile seyahat eden yolcular, durak sayısına göre ücret tarifesine tabi tutulmaktadır. Bu yüzden İstanbulKartınızla  metrobüse binerken yaptığınız ödeme ile metrobüs güzergahının son durağına gidiyormuşsunuz gibi para kesilir. 

Metrobüsten indikten sonra ücret farkını alabilmek için İstanbulKartınızı istasyon çıkışlarında bulunan iade makinesine okutmanız gerekmektedir. Metrobüs iade süresi ise 2 saattir.

Metrobüs Kaça Kadar Açık? Metrobüs Saatleri

Metrobüs Kaça Kadar Açık? Metrobüs Saatleri

Metrobüsler 24 saat ulaşım hizmeti sağlamaktadır. Sabah saatlerinde 1-2 dakika gibi kısa aralıklarla seferler düzenlenmektedir. Gece 01.00-05.00 aralığında yarım saat ya da bir saat aralıklarla sefer düzenlenir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Metrobüs Kaç Dakika Sürüyor? Metrobüs Kaç KM?

Metrobüs Kaç Dakika Sürüyor? Metrobüs Kaç KM?

  • 34 / Avcılar - Zincirlikuyu güzergahında 27 durak vardır. Tek yön sefer süresi 73 dakikadır.

  • 34A/ Cevizlibağ - Söğütlüçeşme 19 duraklık hat üzerinde tek yön sefer süresi 49 dakikadır. 

  • 34AS/ Avcılar - Söğütlüçeşme metrobüs güzergahı üzerinde 34 durak vardır. Tek yön sefer süresi 93 dakikadır.

  • 34B/ Beylikdüzü - Avcılar güzergahında 12 durak vardır. Tek yön sefer süresi 24 dakikadır.

  • 34BZ/ Beylikdüzü - Zincirlikuyu güzergahında 37 durak vardır. Tek yön sefer süresi 95 dakikadır.

  • 34C/ Beylikdüzü - Cevizlibağ güzergahında 26 durak vardır. Tek yön sefer süresi 70 dakikadır.

  • 34G/ Beylikdüzü - Söğütlüçeşme güzergahında 44 durak vardır. Tek yön sefer süresi 116 dakikadır.

  • 34T/ Avcılar - Topkapı güzergahında 15 durak vardır. Tek yön sefer süresi 47 dakikadır.

  • 34Z/ Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme güzergahında 8 durak vardır. Tek yön sefer süresi 21 dakikadır.

  • 34U (Uzunçayır - Zincirlikuyu) güzergahında 6 durak vardır. Tek yön sefer süresi 16 dakikadır.

Metrobüs ile Havaalanına Nasıl Gidilir?

Metrobüs ile Havaalanına Nasıl Gidilir?

34/ Avcılar-Zincirlikuyu, 34A/ Cevizlibağ-Söğütlüçeşme, 34AS/ Avcılar-Söğütlüçeşme, 34BZ/ Beylikdüzü-Zincirlikuyu ve 34G/ Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüslerinden birine binerek Mecidiyeköy durağında inmeniz gerekiyor. 

Bu istasyondan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuna binip Kağıthane istasyonundan İstanbul Havalimanı metrosuna aktarma yapabilirsiniz. 

Metrobüs ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım sağlamak istiyorsanız, Bu kez de 34A Cevizlibağ-Söğütlüçeşme, 34AS/ Avcılar-Söğütlüçeşme, 34G/ Beylikdüzü-Söğütlüçeşme, 34Z/ Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme veya 34U/ Uzunçayır-Zincirlikuyu metrobüs hatlarından birine binmeniz ve Uzunçayır durağında inmeniz gerekir. Daha sonra M4 metrosuna aktarma yaparak Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidebilirsiniz.

Metrobüs Hattı Engelli Erişimi Var mı?

Metrobüs Hattı Engelli Erişimi Var mı?

İETT resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre tüm metrobüs duraklarında engelli asansörü ve engelli rampasından en az biri bulunmakta. Bu kapsamda duraklarda toplamda 64 adet engelli asansörü, 31 adet de engelli rampası yer alıyor. 

Beylikdüzü Belediyesi, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, İncirli, Zeytinburnu, Şehit Mustafa Canbaz, Okmeydanı ve Darülaceze-PERPA duraklarında engelli rampası yer alıyor. 

Şükrübey, Florya, Şirinevler, Hacıoğlu ve Fikirtepe istasyonlarında hem engelli rampası hem engelli asansörü bulunurken geriye kalan duraklarda ise engelli asansörü var.

Metrobüs Hakkında Merak Edilenler

Metrobüs Hakkında Merak Edilenler

Metrobüs Hattında Kaç Durak Var?

Metrobüs hattı toplam 44 duraktan oluşur.

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü Metrobüs Toplam Kaç Durak?

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü Son Durak arası toplam 44 duraktır.

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Arası Metrobüsle Kaç Dakika Sürüyor?

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü Son Durak arası ortalama 116 dakika sürmektedir.

Metrobüs Son Durak Neresi? 

Metrobüs sistemi şehrin doğu-batı güzergahında faaliyet gösterir ve çoğu zaman Anadolu Yakası'nı Avrupa Yakası'na bağlar. Bu kapsamda güzergahınıza göre tercih ettiğiniz metrobüsün varış ve kalkış (ilk ve son) durakları; Söğütlüçeşme, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü ve Beylikdüzü Son Durak olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın