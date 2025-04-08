İstanbul Metrobüs Hatları ve Saatleri! İşte 2025 Metrobüs Söğütlüçeşme-Beylikdüzü Durakları ve Bilet Ücretleri

İETT resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre tüm metrobüs duraklarında engelli asansörü ve engelli rampasından en az biri bulunmakta. Bu kapsamda duraklarda toplamda 64 adet engelli asansörü, 31 adet de engelli rampası yer alıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Beşyol, Sefaköy, Yenibosna, İncirli, Zeytinburnu, Şehit Mustafa Canbaz, Okmeydanı ve Darülaceze-PERPA duraklarında engelli rampası yer alıyor.

Şükrübey, Florya, Şirinevler, Hacıoğlu ve Fikirtepe istasyonlarında hem engelli rampası hem engelli asansörü bulunurken geriye kalan duraklarda ise engelli asansörü var.