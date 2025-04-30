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İZBAN Durakları ve İsimleri! İşte İZBAN Sefer Saatleri ve Güncel Ücret Tarifeleri

İZBAN Durakları ve İsimleri! İşte İZBAN Sefer Saatleri ve Güncel Ücret Tarifeleri

İzmir Toplu Taşıma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 17:37

Ege'nin incisi İzmir'de trafik yükünü büyük oranda hafifleten banliyö hattı İZBAN, Aliağa - Selçuk arasında faaliyet gösteriyor. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), 136 kilometrelik bir hat boyunca uzanıyor. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile geliştirilen İZBAN'da yolcular seyahatlerinin kilometresine (durak sayısına) göre ödeme yapıyor. 

İZBAN ile şehrin bir ucundan diğer ucuna yolculuk yapmanın yanı sıra aktarma istasyonları sayesinde tramvay, metro, İZDENİZ ve Tren Garına aktarma yapmak da mümkün. Peki, İZBAN ile Adnan Menderes Havalimanı'na kaç dakikada gidilir? İZBAN saatleri ve ücretleri ne kadar? 

İşte, detaylar...

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İZBAN Durakları Genel Bilgiler

İZBAN Durakları Genel Bilgiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla kurulan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), 30 Ağustos 2010 tarihinde Aliağa-Cumaovası arasında faaliyete başladı. İlk açıldığında 31 istasyonu bulunan İZBAN, günümüzde 41 istasyonda faaliyet göstermektedir. 

İZBAN Hattının Güzergahı

Aliağa ile Selçuk arasındaki banliyö hattında faaliyet gösteren İZBAN, 136 kilometrelik hat boyunca uzanmaktadır. İZBAN Alaybey, Karşıyaka, Nergis ve Şirinyer istasyonlarında yeraltından gider. Adnan Menderes Havalimanı'na gitmek isteyen yolcuların sıklıkla kullandığı İZBAN, çeşitli aktarma istasyonlarıyla diğer toplu taşıma araçlarını da birbirine bağlar. 

Kuzeyde Bergama'ya kadar uzanması planlanan İZBAN hattı tamamlandığında ise hattın uzunluğu 185 kilometreye ulaşacak.

2025 İZBAN Durakları

2025 İZBAN Durakları

  • Aliağa Durağı

  • Biçerova İstasyonu

  • Hatundere Durağı

  • Menemen İstasyonu

  • Egekent - 2 Durağı

  • Ulukent İstasyonu

  • Egekent Durağı

  • Ata Sanayi İstasyonu

  • Çiğli Durağı

  • Mavişehir İstasyonu

  • Şemikler Durağı

  • Demirköprü İstasyonu

  • Nergiz Durağı

  • Karşıyaka İstasyonu

  • Alaybey Durağı

  • Naldöken İstasyonu

  • Turan Durağı

  • Bayraklı İstasyonu

  • Salhane Durağı

  • Halkapınar İstasyonu

  • Alsancak Durağı

  • Hilal İstasyonu

  • Kemer Durağı

  • Şirinyer İstasyonu

  • Koşu Durağı

  • İnkılap İstasyonu

  • Semt Garajı Durağı

  • Esbaş İstasyonu

  • Gaziemir Durağı

  • Sarnıç İstasyonu

  • Adnan Menderes Havalimanı Durağı

  • Cumaovası İstasyonu

  • Develi Durağı

  • Tekeli İstasyonu

  • Pancar Durağı

  • Kuşçuburun İstasyonu

  • Torbalı Durağı

  • Tepeköy İstasyonu

  • Sağlık Durağı

  • Belevi İstasyonu

  • Selçuk Durağı

İZBAN Aktarma İstasyonları

İZBAN Aktarma İstasyonları

İZBAN ile T1, T2 ve T3 tramvay hatları, M1 metro, Tren Garı ve İZDENİZ'e aktarma yapılabilir. En çok kullanılan aktarma istasyonları ise Cumaovası, Alsancak, Çiğli, Halkapınar'dır. İşte İZBAN aktarma durakları: 

  • Adnan Menderes Havalimanı'ndan Tren Garına, 

  • Alaybey İstasyonu'ndan T1 (Alaybey – Ataşehir Kavşağı & Mavişehir – Ataşehir) Tramvay Hattına,

  • Alsancak İstasyonu'ndan T2 (Fahrettin Altay – Halkapınar) Tramvay Hattına,  

  • Cumaovası İstasyonu'ndan Tren Garına,

  • Çiğli İstasyonu'ndan Tren Garına ve T3 (Ataşehir Kavşağı – Çiğli) Ring Tramvay Hattına, 

  • Gaziemir İstasyonu'ndan Tren Garına, 

  • Halkapınar İstasyonu'ndan M1 (Narlıdere Kaymakamlık – Evka 3) Metro Hattı ve T2 (Fahrettin Altay – Halkapınar) Tramvay Hattına, 

  • Hilal İstasyonu'ndan M1 (Narlıdere Kaymakamlık – Evka 3) Metro Hattına, 

  • Karşıyaka İstasyonu'ndan T1 (Alaybey – Ataşehir Kavşağı & Mavişehir – Ataşehir) Tramvay Hattı ve İZDENİZ'e 

  • Mavişehir İstasyonu'ndan T1 (Alaybey – Ataşehir Kavşağı & Mavişehir – Ataşehir) Tramvay Hattına, 

  • Menemen İstasyonu'ndan Tren Garına, 

  • Pancar İstasyonu'ndan Tren Garına, 

  • Sağlık İstasyonu'ndan Tren Garına,

  • Selçuk İstasyonu'ndan Tren Garına,

  • Tepeköy İstasyonu'ndan Tren Garına,

  • Torbalı İstasyonu'ndan Tren Garına aktarma yapılabilir.

İZBAN Durak Haritası

Görselde yer alan haritada İzmir Metro Hattı, İZBAN Hattı, Karşıyaka Tramvay Hattı, Konak Tramvay Hattı ve Çiğli Tramvay Hattı bulunmaktadır. İZBAN hattı ise lacivert renk ile gösterilmiştir.

2025 İZBAN Ücretleri

2025 İZBAN Ücretleri

İzmir Ukome kararı ile İZBAN Ücretleri, İzmirim Kart ile en kısa mesafede (20 km) tam bilet ile 20 TL, Kredi kartı ile binişlerde 22,30 TL, öğrenci kartı ile 8,58 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile sosyal bilet ücreti olarak hesaplandığında 17,72 TL olarak belirlenmiştir. 

20 KM ve Altı İZBAN Ücreti 2025 Tarifesi

  • Tam bilet: 20 TL 

  • Öğrenci: 8,58 TL 

  • Sosyal Bilet: 17,72 TL 

  • Kredi Kartı: 22,30 TL 

20 KM (+) İZBAN Ücreti 2025 Tarifesi

  • Tam bilet: 0,62 TL 

  • Öğrenci: 0,34 TL 

  • Sosyal Bilet: 0,42 TL 

  • Kredi Kartı: 0,62 TL olarak artmaktadır. 

İZBAN'da Para İadesi Nasıl Yapılır? 

İZBAN'ın her istasyonunda yer alan para iade cihazlarına İzmirim Kart'ını okutan yolcular, 'Gittiğin Kadar Öde Tarifesi'nden yararlanabilirsiniz. Yani, tıpkı İZBAN'a binerken turnikelerden geçmek için kartınızı okutmak ile aynı işlemi bu kez çıkışta iade cihazlarına yapmanız yeterli olacaktır. 

İZBAN ile yapacağınız yolculuğun fiyat tarifesini hesaplamak için 'izban.com.tr' internet adresini ziyaret edebilirsiniz. İZBAN'a biniş yapacağınız durak, iniş yapacağınız durak ve aktarma seçeneklerini işaretleyerek ödeyeceğiniz tutarı öğrenebilirsiniz. 

İZBAN FİYAT TARİFESİ

2025 İZBAN Sefer Saatleri: İZBAN Kaç Dakikada Bir Geçer?

2025 İZBAN Sefer Saatleri: İZBAN Kaç Dakikada Bir Geçer?

İZBAN trenleri, ortalama 24 dakikada bir geçiş yapıyor. Belirli günlerde ve yoğun saatlerde zaman zaman ek seferler de söz konusu oluyor. Bu kapsamda seferler 10 ila 12 dakika aralığına da düşebiliyor. Ancak genellikle 24 dakikada bir geçiş yapıyor. 

İZBAN Aliağa'dan Adnan Menderes Havalimanına Kaç Dakika? 

Aliağa'dan trene binen bir yolcu, 36 dakikada Adnan Menderes Havalimanı'nda oluyor. Örneğin 08.04'te Aliağa'dan trene bindiyseniz, 09.40'ta Havalimanı istasyonuna ulaşabilirsiniz. 

İZBAN Kaça Kadar Açık? 

Hafta içi ve hafta sonu değişebilen tren seferlerine göre, trenin son istasyona varış saati 01.40 'tır. Aliağa'dan hareket eden son tren 00.04'te yola çıkıyor. 

İşte 2025 İZBAN Sefer Tarifeleri 

İzmir'de toplu taşıma ile yolculuk yapmayı planlıyorsanız, hafta içi ve hafta sonu sefer tarifeleri ile özel günlerde değişiklik gösterebilen sefer saatlerini 'izban.com.tr' adresinden inceleyebilirsiniz. İnternet sitesinde, yolculuk yapacağınız gün, hareket ve varış durağını işaretleyerek sorgulama yaptığınızda günün sefer saatlerine göre yolculuğunuzu planlayabilirsiniz. 

İZBAN SEFER TARİFELERİ

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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