İZBAN Durakları ve İsimleri! İşte İZBAN Sefer Saatleri ve Güncel Ücret Tarifeleri
Ege'nin incisi İzmir'de trafik yükünü büyük oranda hafifleten banliyö hattı İZBAN, Aliağa - Selçuk arasında faaliyet gösteriyor. İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN), 136 kilometrelik bir hat boyunca uzanıyor. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile geliştirilen İZBAN'da yolcular seyahatlerinin kilometresine (durak sayısına) göre ödeme yapıyor.
İZBAN ile şehrin bir ucundan diğer ucuna yolculuk yapmanın yanı sıra aktarma istasyonları sayesinde tramvay, metro, İZDENİZ ve Tren Garına aktarma yapmak da mümkün. Peki, İZBAN ile Adnan Menderes Havalimanı'na kaç dakikada gidilir? İZBAN saatleri ve ücretleri ne kadar?
İşte, detaylar...
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İZBAN Durakları Genel Bilgiler
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2025 İZBAN Sefer Saatleri: İZBAN Kaç Dakikada Bir Geçer?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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