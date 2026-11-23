Ölüme Yakın Deneyim Yaşayan 50 Kişi Gördüklerini Çizdi
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Ölüme yakın bir deneyim yaşadınız mı? Yaşayan kişiler, benzer şekiller tarif ediyorlar!
Frontiers in Psychology'de yayımlanan yeni bir çalışmada araştırmacılar, ölüme yakın deneyim yaşadığını söyleyen 50 kişiden hatırladıkları alanları çizmelerini istedi. Tünel görenlerin çoğu bu alanları siyah, beyaz ya da gri hatırlarken geniş ve kemerli yer görenlerin büyük bölümü canlı renkler tarif etti.
Katılımcılar gördükleri alanları geometrik şekillerle yeniden çizdi.
Tüneller çoğunlukla renksiz, kemerli alanlar ise renkli hatırlandı.
Araştırmacılar bu desenleri nasıl açıklıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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