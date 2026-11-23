Katılımcıların tarif ettiği 28 tünel benzeri alanın 22'si siyah, beyaz ya da gri hatırlandı. Buna karşılık 31 geniş ve kavisli alanın 27'si renkliydi. Yani bir alanın şekli, çoğu zaman renkli görülüp görülmediğine dair ipucu veriyordu.

Tünel benzeri alanlar tarif edenlerin çoğu, çok hızlı hareket ettiklerini hissettiklerini söyledi. Bir katılımcı, karanlıkta başlayıp 'saf ışıktan' bir varlığın bulunduğu bir alana geçtiğini; ardından tepeler, uzun otlar, oynayan çocuklar ve dolaşan hayvanlarla dolu bir bahçe gördüğünü anlattı.

Küre biçimli bir alan tarif eden başka bir katılımcı ise kendini dev bir ışık baloncuğunun ortasında bulduğunu, ışığın onu tamamen sardığını ve sıcaklığın kusursuz olduğunu söyledi.