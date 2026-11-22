İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde bir kişi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aslan gördüğünü bildirdi. İhbarın ardından bölgede çalışma başlatan ekipler, ihbara konu olan hayvanın izini sürmek için harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerde bir hayvanın yer aldığını tespit etti. Hayvanın dişi bir aslan olduğu değerlendirilirken, görüntülerin ardından ekipler yakalama çalışmasına geçti.