Sarıyer'de Güvenlik Kamerasına Yansıyan Hayvanın Aslan Olduğu Değerlendirildi
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde tespit edilen hayvan için birden fazla kurum yakalama çalışması başlatırken, bölgede yaşayanlara da uyarı yapıldı.
Uskumruköy'den 112'ye aslan ihbarı geldi.
Kamera görüntülerinde dişi aslan değerlendirmesi yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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