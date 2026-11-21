İstanbul'un Batı İlçelerinde Dolu ve Sağanak Yolları Beyaza Boyadı, Sürücüler Tünele Sığındı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'un bazı ilçelerinde cumartesi akşamı dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Silivri'de yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü, Çatalca'da sürücüler araçlarını korumak için yağış dinene kadar tünele girdi. Büyükçekmece'de ise caddelerde su birikintileri oluştu.
Silivri'de yollar beyaza büründü.
Sürücüler tünelde bekledi.
Büyükçekmece'de caddelerde su birikti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın