İstanbul'un bazı ilçelerinde cumartesi akşamı dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Silivri'de yollar ve kaldırımlar kısa sürede beyaza büründü, Çatalca'da sürücüler araçlarını korumak için yağış dinene kadar tünele girdi. Büyükçekmece'de ise caddelerde su birikintileri oluştu.