Sibel Kekilli'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Tek Pişmanlığını Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Oyuncu Sibel Kekilli'nin gençlik yıllarında maddi sıkıntılar nedeniyle girdiği ve kısa süre sonra bıraktığı bir dönemi anlattığı iddia edildi. Aktarılana göre Kekilli, ailesinin bu dönemi öğrenmesinin ardından babasıyla bağlarının koptuğunu ve tek pişmanlığının ailesini üzmek olduğunu söyledi.
Kaynak: Sözcü
Sibel Kekilli, Duvara Karşı ve Game of Thrones ile dünya çapında tanındı.
Sibel Kekilli, borçları nedeniyle girdiği dönemin ailesinde yarattığı yıkımı anlattı.
Tek pişmanlığının ailesini üzmek olduğunu söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın