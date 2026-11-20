Seçtiği yapımlarla adından söz ettiren Sibel Kekilli'nin, geçmişine dair ilk kez açıklama yaptığı iddia edildi. Aktarılana göre Kekilli, gençlik yıllarında yaşadığı maddi sıkıntılar ve borçlar nedeniyle bir döneme girdi. Yaklaşık 6-8 ay süren bu dönemin ardından bıraktığını söyleyen oyuncu, ailesinin o sırada onun Hamburg'da belediyede çalıştığını sandığını anlattı. Kısa sürede tanınmaya başlaması ise hayatını tamamen değiştirdi.

Kekilli'ye göre bu tercih, ailesinde büyük bir yıkıma yol açtı. Babasının kendisi hakkındaki sözlerini aktaran oyuncu, şunları söylediğini dile getirdi:

'Ailemizin utancı çok büyük. Artık onu görmek istemiyorum. Bizim artık böyle bir kızımız yok, dünyamız yıkıldı. O artık aileden biri değil, bizi rezil etti.'

Kekilli, bu sözlerin ardından babasıyla yıllardır görüşemediğini söyledi.