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Sibel Kekilli Türkiye'ye Instagram Engelini Kaldırınca Herkes Soluğu Profilinde Aldı

Sibel Kekilli Türkiye'ye Instagram Engelini Kaldırınca Herkes Soluğu Profilinde Aldı

Sibel Kekilli Instagram
Effy
Effy - Onedio Editörü
19.02.2024 - 19:07

Sibel Kekilli 2017 yılında Türkiye'den Instagram hesabına girişleri engellemişti. O engel bugün kalktı ve Instagram kullanıcıları soluğu Sibel Kekilli'nin profilinde aldı.

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"Game of Thrones", "Duvara Karşı" gibi birçok ünlü yapımda rol alan oyuncu Sibel Kekilli'yi hem ülkemizde hem de yurt dışında tanıyan çok.

"Game of Thrones", "Duvara Karşı" gibi birçok ünlü yapımda rol alan oyuncu Sibel Kekilli'yi hem ülkemizde hem de yurt dışında tanıyan çok.

Ancak ünlü oyuncunun bir dönem borçlarını ödemek için yetişkin filmlerinde oynamış olması ülkemizde uzun süre konuşulmuş ve bir noktada bu durum Kekilli'yi artık rahatsız etmişti.

Ancak ünlü oyuncunun bir dönem borçlarını ödemek için yetişkin filmlerinde oynamış olması ülkemizde uzun süre konuşulmuş ve bir noktada bu durum Kekilli'yi artık rahatsız etmişti.

Sırf bu yüzden ünlü oyuncuya tehdit ve taciz içerikli mesaj gelmiş, Kekilli çözümü Instagram hesabını Türkiye'den girenler için engellemekte bulmuştu.

Sırf bu yüzden ünlü oyuncuya tehdit ve taciz içerikli mesaj gelmiş, Kekilli çözümü Instagram hesabını Türkiye'den girenler için engellemekte bulmuştu.

2017 yılında Instagram hesabındaki taciz yorumlarına tepki gösteren ünlü oyuncu, özellikte Türkiye'de yaşayan kullanıcıların yaptığı yorumlara daha fazla katlanamayacağını belirterek Türkiye'den Instagram hesabına girişlerini engellemişti

2017 yılında Sibel Kekilli'nin koyduğu engel şimdi kalktı ve profili yeniden Türkiye'deki Instagram kullanıcılarına görünmeye başladı.

2017 yılında Sibel Kekilli'nin koyduğu engel şimdi kalktı ve profili yeniden Türkiye'deki Instagram kullanıcılarına görünmeye başladı.
www.instagram.com

Engelin kalkmasıyla beraber birçok kişi soluğu Kekilli'nin profilinde aldı ve birçok yorum geldi.

Engelin kalkmasıyla beraber birçok kişi soluğu Kekilli'nin profilinde aldı ve birçok yorum geldi.
www.instagram.com
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Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımlarının altına gelen yorumlardan bazıları:

Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımlarının altına gelen yorumlardan bazıları:
www.instagram.com

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