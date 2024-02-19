Sibel Kekilli Türkiye'ye Instagram Engelini Kaldırınca Herkes Soluğu Profilinde Aldı
Sibel Kekilli Türkiye'ye Instagram Engelini Kaldırınca Herkes Soluğu Profilinde Aldı
Sibel Kekilli 2017 yılında Türkiye'den Instagram hesabına girişleri engellemişti. O engel bugün kalktı ve Instagram kullanıcıları soluğu Sibel Kekilli'nin profilinde aldı.
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"Game of Thrones", "Duvara Karşı" gibi birçok ünlü yapımda rol alan oyuncu Sibel Kekilli'yi hem ülkemizde hem de yurt dışında tanıyan çok.
Ancak ünlü oyuncunun bir dönem borçlarını ödemek için yetişkin filmlerinde oynamış olması ülkemizde uzun süre konuşulmuş ve bir noktada bu durum Kekilli'yi artık rahatsız etmişti.
Sırf bu yüzden ünlü oyuncuya tehdit ve taciz içerikli mesaj gelmiş, Kekilli çözümü Instagram hesabını Türkiye'den girenler için engellemekte bulmuştu.
2017 yılında Sibel Kekilli'nin koyduğu engel şimdi kalktı ve profili yeniden Türkiye'deki Instagram kullanıcılarına görünmeye başladı.
Engelin kalkmasıyla beraber birçok kişi soluğu Kekilli'nin profilinde aldı ve birçok yorum geldi.
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Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımlarının altına gelen yorumlardan bazıları:
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