Biz Doğalgazı Fullemişken Wanda Nara Kar Tatilinden İç Çamaşırlı Paylaşım Yaptı
Biz Doğalgazı Fullemişken Wanda Nara Kar Tatilinden İç Çamaşırlı Paylaşım Yaptı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ibricik eşi Wanda Nara, biz şubat ayında tir tir titrerken kar tatilinden iç çamaşırlı paylaşım yaptı! İç çamaşırlı pozu hem kar tatiliyle hem de fotoğraf serisinde ilgi alakayı sorgulattı... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yle olan birlikteliğinden dolayı Wanda Nara'nın ülkemizde de seveni ve takip edeni çok.
Modellik ve sunuculuk geçmişi olan Wanda Nara, şimdilerde şarkıcı kimliğine bürünmüş durumda.
Hatta yeni şarkısına Brezilya'da klip çeken Wanda Nara, iddialı dansı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.
Şimdilerde ailesiyle kar tatilinin keyfini çıkaran Wanda Nara'nnı yeni paylaşımı görenleri bir miktar şaşırttı!
Biz doğalgazı fullemişken kar tatilinden iç çamaşırlı paylaşım yapan Wanda Nara hem 'Üşümüyor musun?' diye sorgulattı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hem de paylaşımdaki diğer fotoğraflarda çocuklarıyla poz veren Wanda Nara'ya 'Bu fotoğrafın diğer fotoğraflarla alakası ne?' tarzında sorular geldi.
Takipçileri ise ayrıca Icardi'yi sormadan edemedi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
futbolcuların da genelde böyle onlyfans tipi kadın sevmeleri...