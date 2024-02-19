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Biz Doğalgazı Fullemişken Wanda Nara Kar Tatilinden İç Çamaşırlı Paylaşım Yaptı

Biz Doğalgazı Fullemişken Wanda Nara Kar Tatilinden İç Çamaşırlı Paylaşım Yaptı

Mauro Icardi
Effy
Effy - Onedio Editörü
19.02.2024 - 18:29

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ibricik eşi Wanda Nara, biz şubat ayında tir tir titrerken kar tatilinden iç çamaşırlı paylaşım yaptı! İç çamaşırlı pozu hem kar tatiliyle hem de fotoğraf serisinde ilgi alakayı sorgulattı... 👇

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yle olan birlikteliğinden dolayı Wanda Nara'nın ülkemizde de seveni ve takip edeni çok.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yle olan birlikteliğinden dolayı Wanda Nara'nın ülkemizde de seveni ve takip edeni çok.

Modellik ve sunuculuk geçmişi olan Wanda Nara, şimdilerde şarkıcı kimliğine bürünmüş durumda.

Modellik ve sunuculuk geçmişi olan Wanda Nara, şimdilerde şarkıcı kimliğine bürünmüş durumda.

Hatta yeni şarkısına Brezilya'da klip çeken Wanda Nara, iddialı dansı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Hatta yeni şarkısına Brezilya'da klip çeken Wanda Nara, iddialı dansı ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Birçok yorum da geldi:

Şimdilerde ailesiyle kar tatilinin keyfini çıkaran Wanda Nara'nnı yeni paylaşımı görenleri bir miktar şaşırttı!

Şimdilerde ailesiyle kar tatilinin keyfini çıkaran Wanda Nara'nnı yeni paylaşımı görenleri bir miktar şaşırttı!

Biz doğalgazı fullemişken kar tatilinden iç çamaşırlı paylaşım yapan Wanda Nara hem 'Üşümüyor musun?' diye sorgulattı...

Biz doğalgazı fullemişken kar tatilinden iç çamaşırlı paylaşım yapan Wanda Nara hem 'Üşümüyor musun?' diye sorgulattı...
www.instagram.com
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Hem de paylaşımdaki diğer fotoğraflarda çocuklarıyla poz veren Wanda Nara'ya 'Bu fotoğrafın diğer fotoğraflarla alakası ne?' tarzında sorular geldi.

Hem de paylaşımdaki diğer fotoğraflarda çocuklarıyla poz veren Wanda Nara'ya 'Bu fotoğrafın diğer fotoğraflarla alakası ne?' tarzında sorular geldi.
www.instagram.com

Kafa karıştıran dump paylaşımını şöyle bırakalım:

Takipçileri ise ayrıca Icardi'yi sormadan edemedi 👇

Takipçileri ise ayrıca Icardi'yi sormadan edemedi 👇
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futbolcuların da genelde böyle onlyfans tipi kadın sevmeleri...