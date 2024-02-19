Biz Doğalgazı Fullemişken Wanda Nara Kar Tatilinden İç Çamaşırlı Paylaşım Yaptı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin ibricik eşi Wanda Nara, biz şubat ayında tir tir titrerken kar tatilinden iç çamaşırlı paylaşım yaptı! İç çamaşırlı pozu hem kar tatiliyle hem de fotoğraf serisinde ilgi alakayı sorgulattı... 👇