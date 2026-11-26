Japonya'da restoranlarda ve otellerde sunulan oshibori adındaki ıslak havlular, elleri temizleyip ferahlatmak için veriliyor. Aynı zamanda misafirperverliğin ve konforun bir göstergesi sayılıyor. Uçaklardaki sıcak havlunun da aynı amaçla verildiği düşünülüyor.

Havlular uçuş boyunca farklı zamanlarda gelebiliyor: binişte, yemekten önce ya da sonra, yolcu uyandığında. Bazı havayolları sıcak yerine soğuk havlu da veriyor.