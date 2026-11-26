Uçaklarda Bazı Yolculara Neden Sıcak Havlu Dağıtılıyor?
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Havlunun amacı, Japonya'daki oshibori geleneğine benziyor.
Havlular ya ısıtılıyor ya da üzerlerine uçağın tanklarındaki sıcak su dökülüyor.
Sıcak havluyu yüze sürmek cildi kurutabiliyor.
Bazı havayolları sıcak havluyu çevre için kaldırmaya başladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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