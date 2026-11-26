Psikologlar Açıkladı: Karar Vermekte Hep Zorlanan Kişilerin En Önemli Ortak Özelliği
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İş yemeğinde hangi yemeğin sipariş edileceğine ya da nereye oturulacağına hep başkasının karar vermesini isteyen biri çoğu zaman kararsız olarak görülüyor. Uzmanlara göre ise bu alışkanlığın arkasında çok daha karmaşık ve çoğu zaman olumlu nedenler yatabiliyor.
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Uzmanlar, kararı başkasına bırakmayı çoğu zaman karakter eksikliği değil, psikolojik esneklik olarak tanımlıyor.
Seçme hakkını karşı tarafa bırakmak, empati ve öz denetimin de bir göstergesi olabiliyor.
Ancak aynı cümle, çatışmadan ya da yanlış karar vermekten kaçınmanın da işareti olabiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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