Psikologlara göre kararları başkalarına bırakmak, kişinin karakterden yoksun olduğunu göstermiyor. Birçok durumda bu davranış, her ayrıntıda kendi tercihini öne sürmeden başkalarının planlarına uyum sağlayabilme becerisi olan psikolojik esnekliğe işaret ediyor. Karar önemli değilse sırayı karşı tarafa bırakmak huzur getirebiliyor ve gereksiz hayal kırıklıklarını önleyebiliyor.

Psikolog Ana Galán, 'fark etmez, sen seç' gibi cümlelerin genellikle kararsızlık olarak okunduğunu ancak aslında uyum sağlayabilen bir tutuma işaret edebileceğini belirtiyor. Galán'a göre bazı insanlar planda mekandan çok yanındaki kişiyle vakit geçirmeye önem veriyor. Bu esneklik genellikle sağlam değerler ve net sınırlarla birlikte görülüyor.