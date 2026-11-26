Kol düğmeleriyle ilgili en bilinen hikaye İngiliz Donanması'ndan Lord Nelson'a dayanıyor. Anlatılana bakılırsa Nelson, alt rütbedeki denizcilerin burunlarını yenlerine silmesini engellemek için üniformalara düğme diktirdi. Oysa 18 yaşındaki Nelson'ı gösteren bir tabloda, 1767'de kullanılmaya başlanan üniformada düğmeler zaten yerinde duruyor. Üstelik düğmeli üniformaları alt rütbedeki denizciler değil, Nelson gibi yüksek rütbeliler giyiyordu.

Benzer bir hikaye Prusya Kralı Büyük Friedrich'e bağlanıyor. Askerlerinin kirli yenlerini gören kralın, terlerini yenlerine silmelerini önlemek için yüzlerini çizecek metal düğmeler diktirdiği anlatılıyor. Aynı hikayenin Napolyon'la anlatılan bir türü de var ama hepsi kulaktan dolma efsaneler.

Kol düğmelerinin asıl hikayesi 17. yüzyılda başlıyor. 1650'lerdeki paltoların kollarında boydan boya düğmeler vardı. Düğmeler açıldığında kol rahatça hareket ediyor, kapatıldığında palto daha sıcak tutuyordu.

1660'larda kol ağızları katlanıp kola düğmelenmeye başladı. 1670'lerde manşetler kola ayrı parça olarak dikilince düğmeler yalnızca süs haline geldi. 18. yüzyılda İngiliz askeri üniformalarındaki yatay düğme sıraları, bileğe doğru açılan dikey sıralara dönüştü.