Ceket Kollarındaki Düğmeler Sanıldığı Gibi Değil: Hikayesi Bir Meslek Grubuna Uzanıyor
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Takım elbise ceketlerinin kol ağzında genellikle bir sıra düğme bulunur. Düğmelerin askerlerin burunlarını yenlerine silmesini önlemek için konduğu sık anlatılan bir hikayedir. Aslında kol düğmelerinin geçmişi 1600'lerin modasına uzanıyor. Açılıp kapanabilen kol düğmelerine bugünkü adını ise cerrahlar kazandırdı.
Kol düğmeleri 1600'lerin paltolarıyla başladı, burun silme hikayesi ise bir efsane
Düğmelerin gerçekten açılıp kapanması 19. yüzyılda cerrahların isteğiyle yaygınlaştı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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