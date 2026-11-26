Ferrer, Favaloro Üniversitesi'nden Biyoloji lisansıyla mezun oldu ve şu anda CONICET'in doktora bursiyeri olarak Translasyonel Tıp, Transplantasyon ve Biyomühendislik Enstitüsü'nde (IMETTyB) çalışıyor. Enstitü hem CONICET'e hem de Favaloro Üniversitesi'ne bağlı. Genç bilim insanı, Daniela Olea ile María del Rosario Bauzá'nın yönettiği Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Laboratuvarı'nda görev alıyor.

Çıkış noktası şu: kalp kası infarktüs geçirdiğinde geride yenilenmeyen bir yara dokusu kalıyor. Zamanla bu iz kalp yetmezliğine, ağır ritim bozukluklarına ya da organ nakli ihtiyacına yol açabiliyor. Bugün kullanılan tedavilerin hiçbiri bu süreci geri çevirmiyor. Ferrer'in jeli, tam bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.