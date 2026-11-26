Şaka Değil, Bilimsel Gerçek: 25 Yaşındaki Biyolog, Kalbin Kendini Onarmasına Yardım Eden Jel Geliştirdi
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Arjantinli biyolog Pilar Ferrer (25), kalp krizi sonrası hasar gören kalp dokusunun kendini onarmasına destek olması için enjekte edilebilen bir hidrojel geliştirdi. Plasenta zarından elde edilen jel, kök hücre içermeden yalnızca dokunun destek yapısını kullanıyor; çalışma şu an hayvan deneyleri aşamasında ve henüz insanlarda denenmedi.
Kaynak: Perfil, El Ecosistema Startup
Kalp krizinin geride bıraktığı iz kendini yenilemiyor, Ferrer de doktora tezinde tam bu sorunun peşine düştü.
Jelin hammaddesi plasentanın amniyon zarı, ancak içinde tek bir kök hücre bile yok.
Hayvan modellerinde doku kısmen onarıldı, koyunlarda 28 gün içinde kalbin ventrikül yapısında değişim görüldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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