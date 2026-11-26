Senin en büyük tetikleyicin, kendini yeterince iyi hissetmemek olabilir. Başarıların olsa bile bunları küçümseyebilir, başkalarının senden daha ileride olduğunu düşünerek kendi yolunu sorgulayabilirsin. Bir işi tamamladığında mutlu olmak yerine daha iyisini yapıp yapamayacağını düşünmen, kendine koyduğun standartların oldukça yüksek olduğunu gösteriyor olabilir. Dışarıdan bakıldığında özgüvenli, çalışkan ve hedefleri olan biri gibi görünsen de iç dünyanda sürekli kendini değerlendiren bir ses bulunabilir. Bu ses bazen seni geliştirmeye teşvik etse de bazen en büyük eleştirmenin haline gelebilir. Bu durumun temelinde, başarıyla değer görmeyi birbirine bağlayan düşünce kalıpları yatıyor olabilir. Geçmişte takdir edilmek için başarılı olman gerektiğini hissetmiş, hatalarının çok fazla öne çıkarıldığı ortamlarda bulunmuş veya kendini başkalarıyla kıyaslayarak büyümüş olabilirsin. Böyle deneyimler, zamanla kişinin kendi değerini performansına bağlamasına neden olabilir. Bu nedenle bir başarısızlık yaşadığında yalnızca bir işi istediğin gibi yapamadığını düşünmek yerine kendini bütünüyle yetersiz hissedebilirsin. Başkalarının eleştirileri de zaten kendi içinde sürdürdüğün sorgulamayı daha güçlü hale getirebilir. Bazen dinlenirken bile yapman gerekenleri düşünmen, kendine karşı ne kadar talepkâr olduğunun bir göstergesi olabilir. Unutmaman gereken en önemli şey, değerinin başarılarınla ölçülmediğidir. Her zaman en iyisi olmak, herkesten daha fazla çalışmak veya bütün beklentileri karşılamak zorunda değilsin. Hata yapmak, geride kalmak ya da bir konuda başarısız olmak seni daha az değerli biri yapmaz. Kendine başkalarına gösterdiğin anlayışı göstermek, bu döngüyü kırmanın önemli bir parçası olabilir. Başarılarını küçümsemek yerine kabul etmeyi, kendini başkalarının hayatıyla kıyaslamak yerine kendi gelişimine odaklanmayı deneyebilirsin. Çünkü sen yalnızca başardıklarından ibaret değilsin; hiçbir şey kanıtlamadığın zamanlarda da değerlisin.