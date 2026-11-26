Bilinçaltının En Hassas Noktasını Buluyoruz: Seni Ne Tetikliyor?
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Bazen küçücük bir söz, beklenmedik bir davranış ya da önemsiz gibi görünen bir olay bütün ruh halimizi değiştirebilir. Üstelik bizi neden bu kadar etkilediğini her zaman anlayamayız. Çünkü bazı tepkilerimiz yalnızca o an yaşadığımız olaylarla değil, geçmiş deneyimlerimizle, bastırdığımız duygularla ve bilinçaltımızda yer eden düşünce kalıplarıyla da bağlantılı olabilir.
Peki senin en hassas noktan neresi?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir ortamda kendini en çok hangi durumda huzursuz hissedersin?
4. Yakın olduğun biri mesajına uzun süre cevap vermediğinde aklından ilk ne geçer?
5. Geçmişte yaşadığın hangi durum bugün bile seni düşündüğünde rahatsız ediyor?
6. Bir tartışma sırasında karşındaki kişi sana hangi davranışı gösterirse daha çok etkilenirsin?
7. Hayatında en çok hangi düşünceyle mücadele ediyorsun?
8. Birisi seni haksız yere eleştirdiğinde nasıl hissedersin?
9. Bir ilişkide seni en çok hangi davranış yıpratır?
10. Seni en hızlı şekilde hangi cümle üzebilir?
Seni en çok tetikleyen şey: Görmezden gelinmek ve değersiz hissetmek!
Seni en çok tetikleyen şey: Kontrolü kaybetmek ve belirsizlik!
Seni en çok tetikleyen şey: Yetersizlik ve başarısızlık korkusu!
Seni en çok tetikleyen şey: Terk edilmek ve güven kaybı!
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