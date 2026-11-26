Denetimde sığınağın yerinde bulunup bulunmadığı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ile yangın merdivenleri ve asansörlerin mevzuata uygunluğu ve yeşil etiket durumu kontrol edilecek. Yapıda gözle görülen çatlak ya da kayma olup olmadığı da incelenecek.

Denetimleri Bakanlık tarafından görevlendirilecek yapı denetim kuruluşları yürütürken, bina sakinlerinden herhangi bir ilave ücret alınmayacak. Bina sahibine ulaşılamaması durumunda apartman yöneticisi ya da mahalle muhtarıyla iletişime geçilip randevu oluşturulacak. Hazırlanacak tespit raporlarının birer nüshası ilgili idarelere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine ve apartman yönetimine sunulacak. İnhanlı, kontroller nedeniyle doğrudan yıkım kararı çıkacağı yönünde bir endişe taşınmaması gerektiğini, amaçta bina güvenliğine esas kontrollerin sağlanmasının olduğunu vurguladı.