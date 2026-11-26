Binalarda Yeni Dönem Yıl Başında Başlıyor: 5 Yılda Bir Denetim Yapılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılından itibaren kimlik tabelası takılan ve 5 yılını dolduran binalar periyodik olarak denetlenecek. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği yetkilisine göre denetimler için bina sakinlerinden ücret alınmayacak.
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Kaynak: AA
Bina Kimlik Sistemi kapsamındaki yapılar için periyodik denetim yönetmeliğinin 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Denetimler depreme dayanıklılık testinden çok, kullanım izni sonrası yapılan müdahalelerin tespitine odaklanacak.
Sığınak, yangın merdiveni, asansör ve çatlak kontrolleri yapılacak, raporlar ilgili kurumlarla paylaşılacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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