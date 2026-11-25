Yüzlerce Kişi Anlaşıp Ülkedeki Anıtları İtmeye Başlattı: 110 Tonluk Heykeli İttiler
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Akım, Chicago'da TikTok ve Instagram'dan yapılan bir çağrıyla başladı.
St. Louis sakinleri çıtayı yükseltip 192 metrelik Gateway Arch'ı itmeye kalktı.
Zarar vermeyi amaçlamayan kolektif internet akımı, Seattle'dan New York'a birçok şehre sıçradı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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