Z kuşağının öncülüğünde yayılan akımda vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerin devasa anıtlarını fiziksel güçle yerinden oynatmak için organize oluyor. Fitil Chicago'da ateşlendi. Millennium Park'ta bulunan ve halk arasında 'The Bean' (Fasulye) olarak bilinen 110 tonluk paslanmaz çelik heykel Cloud Gate, sosyal medyadaki mizahi bir çağrının hedefi oldu.

TikTok ve Instagram üzerinden örgütlenen bir grup Chicagolu, 'Hep birlikte toplanıp Fasulye'yi 7 inç (yaklaşık 18 santimetre) yana itelim' diyerek etkinlik başlattı. İnsan gücüyle hareket ettirilmesi mümkün olmayan heykelin etrafında toplanan yüzlerce kişi, tezahüratlar eşliğinde heykeli itmeye çalıştı ve o anları kayda aldı.