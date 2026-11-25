Mayhoş tadı ve yakut kırmızısı rengiyle tanınan nar, sofraya yalnızca lezzet katmıyor. Halk arasında 'aril' olarak da bilinen taneler; C vitamini, folat, potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir gibi pek çok vitamin ve minerali bir arada barındırıyor.

Meyvenin dikkat çeken bir diğer özelliği ise içerdiği iltihap önleyici, yani anti-enflamatuar yağ asitleri. Uzmanlara göre bu bileşenler, narı sıradan bir mevsim meyvesinin çok ötesine taşıyor ve 'süper besin' tanımını hak ettiriyor.