Ne Sarımsak Ne Kefir: Uzmanlar 'Süper Besin'i Açıkladı
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Sarımsak, balık ve kefir sağlıklı beslenme listelerinin değişmeyen isimleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar bu kez bambaşka bir meyveyi işaret ediyor: Kış aylarında tezgahları kırmızıya boyayan nar. Antioksidan, lif ve temel besin öğeleri bakımından zengin olan nar, avokado ve balık yağına güçlü bir bitkisel alternatif olarak 'süper besin' sınıfında gösteriliyor.
Narın küçük tanelerinde C vitamininden demire uzanan geniş bir besin listesi saklı.
Kırmızı rengini veren bileşenler hücreleri serbest radikallere karşı koruyor.
Nar suyunda günlük sınır 180 mililitre: Uzmanlar şeker uyarısı yapıyor.
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