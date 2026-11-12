Bağırsakları Çalıştırıyor, Lif ve Omega-3 Sağlıyor: Yoğurda 1 Kaşık Yetiyor

Yoğurt için önerilen ölçü, yaklaşık 225 gramlık bir kaseye bir yemek kaşığı. Sıcak ya da soğuk kahvaltılık gevreğe de bir yemek kaşığı eklenebiliyor.

Sandviç hazırlarken mayonez ya da hardala bir çay kaşığı karıştırmak da seçenekler arasında. Öğütülmüş tohum kurabiye, muffin ve ekmek gibi hamur işlerine de katılabiliyor.