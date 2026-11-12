Bağırsakları Çalıştırıyor, Lif ve Omega-3 Sağlıyor: Yoğurda 1 Kaşık Yetiyor
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Beslenme uzmanlarının çoğu, tam tohum yerine öğütülmüş keten tohumunu öneriyor.
Bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumunda 2 gram lif bulunuyor.
Kahvaltılık gevrekten hamur işlerine, keten tohumu pek çok yiyeceğe eklenebiliyor.
Yüksek dozlar şişkinlik ve ishale yol açabiliyor, ilaçlarla aynı anda alınmamalı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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