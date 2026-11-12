article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bağırsakları Çalıştırıyor, Lif ve Omega-3 Sağlıyor: Yoğurda 1 Kaşık Yetiyor

Bağırsakları Çalıştırıyor, Lif ve Omega-3 Sağlıyor: Yoğurda 1 Kaşık Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 11:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Keten tohumu, lif ve omega-3 içeriği nedeniyle kahvaltılarda sıkça tercih ediliyor. Yoğurda eklenen bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu, onu tüketmenin önerilen yollarından biri. Ancak tüketirken bilinmesi gereken birkaç ayrıntı var.

Ayrıntılar haberimizde.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beslenme uzmanlarının çoğu, tam tohum yerine öğütülmüş keten tohumunu öneriyor.

Beslenme uzmanlarının çoğu, tam tohum yerine öğütülmüş keten tohumunu öneriyor.

Öğütülmüş keten tohumu daha kolay sindiriliyor. Tam tohum ise bağırsaklardan sindirilmeden geçebiliyor, bu durumda tohumun faydalarının tamamı alınamıyor.

Keten tohumu marketlerde hem tam hem de öğütülmüş olarak satılıyor. Tam tohumlar evde kahve öğütücüsü ya da mutfak robotuyla öğütülebiliyor.

Bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumunda 2 gram lif bulunuyor.

Bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumunda 2 gram lif bulunuyor.

Yaklaşık 7 gram gelen bu miktar 37 kalori içeriyor. Omega-3'ün de aralarında olduğu 2 gram çoklu doymamış yağ ve lignan adı verilen bitki bileşenleri de cabası.

Keten tohumu sindirimi desteklemek ve kabızlığı gidermek için yaygın olarak kullanılıyor. Toplam kolesterol ile LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye de yardımcı olabiliyor.

Kahvaltılık gevrekten hamur işlerine, keten tohumu pek çok yiyeceğe eklenebiliyor.

Kahvaltılık gevrekten hamur işlerine, keten tohumu pek çok yiyeceğe eklenebiliyor.

Yoğurt için önerilen ölçü, yaklaşık 225 gramlık bir kaseye bir yemek kaşığı. Sıcak ya da soğuk kahvaltılık gevreğe de bir yemek kaşığı eklenebiliyor.

Sandviç hazırlarken mayonez ya da hardala bir çay kaşığı karıştırmak da seçenekler arasında. Öğütülmüş tohum kurabiye, muffin ve ekmek gibi hamur işlerine de katılabiliyor.

Yüksek dozlar şişkinlik ve ishale yol açabiliyor, ilaçlarla aynı anda alınmamalı.

Yüksek dozlar şişkinlik ve ishale yol açabiliyor, ilaçlarla aynı anda alınmamalı.

Diğer lif kaynaklarında olduğu gibi keten tohumu da bol su ya da sıvıyla tüketilmeli. Çiğ ya da olgunlaşmamış tohumlar ise zararlı olabilecek bileşenler içerebildiği için yenmemeli.

Keten tohumunun kan sulandırıcılar gibi ilaçlarla etkileşime girebileceğine dair teorik nedenler de var. İlaç kullananların keten tohumuna başlamadan önce doktora danışması öneriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın