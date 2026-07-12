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Protein Bombası! Yıldız Şeklindeki Bu Tohum Sağlıklı Beslenmenin Yeni Gözdesi Oldu

Protein Bombası! Yıldız Şeklindeki Bu Tohum Sağlıklı Beslenmenin Yeni Gözdesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 10:30
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Protein bakımından zengin yapısı ve yüksek omega-3 içeriğiyle dikkat çeken sacha inchi, son dönemde sağlıklı beslenme trendlerinin öne çıkan süper gıdalarından biri haline geldi. Amazon kökenli bu yıldız şeklindeki tohum; kalp sağlığını destekleyebilecek sağlıklı yağları, antioksidanları ve tam protein içeriğiyle bilim insanlarının da radarında. Peki, sacha inchi nedir ve neden bu kadar konuşuluyor?

Kaynak: https://www.biotrop.org/news/sacha-in...
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Peru kökenli sacha inchi, son yıllarda besin değeriyle dikkat çeken süper gıdalar arasında öne çıkıyor.

Peru kökenli sacha inchi, son yıllarda besin değeriyle dikkat çeken süper gıdalar arasında öne çıkıyor.

'İnka fındığı' veya 'dağ fıstığı' olarak da bilinen bu tohum, yüksek protein, omega-3 ve antioksidan içeriği sayesinde hem kalp sağlığından kas gelişimine kadar birçok alanda potansiyel faydalarıyla araştırılıyor. İşte sacha inchi hakkında bilinmesi gerekenler…

Sacha inchi nedir?

Sacha inchi (Plukenetia volubilis), Amazon yağmur ormanlarında yetişen ve yıldız şeklindeki meyvesiyle dikkat çeken bir bitkidir. Yüzyıllardır Peru ve çevresindeki Amazon havzasında hem besin olarak tüketiliyor hem de geleneksel tıpta çeşitli amaçlarla kullanılıyor.

Günümüzde sacha inchi; kavrulmuş tohum, protein tozu, tohum ezmesi ve yağ formunda satılıyor. Ayrıca saç ve cilt bakım ürünlerinde de sacha inchi yağına sıkça yer veriliyor.

Sacha inchi tohumunun yaklaşık yarısını doymamış yağlar oluşturuyor.

Sacha inchi tohumunun yaklaşık yarısını doymamış yağlar oluşturuyor.

Bu yağlar, kalp ve damar sağlığını destekleyen en önemli besin öğeleri arasında yer alıyor.

Araştırmalar, sacha inchi yağının düzenli tüketiminin kan basıncı ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesine katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Bu etkinin uzun vadede kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Omega-3 açısından oldukça zengin

Sacha inchi yağının yaklaşık yüzde 45 ila 50'si omega-3 yağ asitlerinden oluşuyor. Bu oran, bitkisel kaynaklar arasında oldukça yüksek kabul ediliyor.

Omega-3 yağ asitleri;

  • Beyin fonksiyonlarını destekleyebilir.

  • Ruh halini olumlu yönde etkileyebilir.

  • Göz sağlığına katkı sağlayabilir.

  • Eklem rahatsızlıklarında iltihabın azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca kronik inflamasyonun azaltılmasında da önemli rol oynadığı biliniyor. Bu nedenle romatoid artrit gibi iltihap temelli hastalıklarda balık yağına bitkisel bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Protein oranı dikkat çekiyor

Sacha inchi yağının çıkarılmasının ardından geriye kalan küspe, yüzde 53 ila 59 oranında protein içeriyor. Bu nedenle protein tozu formu özellikle spor yapanlar ve bitki bazlı beslenenler için ilgi görüyor.

En dikkat çekici özelliklerinden biri ise insan vücudunun ihtiyaç duyduğu dokuz temel amino asidin tamamını içermesi. Bu sayede 'tam protein' olarak sınıflandırılıyor. Tam proteinler kas onarımı, bağışıklık sistemi ve enzim üretimi açısından önemli kabul ediliyor.

Bilimsel araştırmalar, sacha inchi tohumunda 300'den fazla antioksidan bileşik bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bilimsel araştırmalar, sacha inchi tohumunda 300'den fazla antioksidan bileşik bulunduğunu ortaya koyuyor.

Bunlar arasında özellikle:

  • E vitamini (tokoferoller): Kalp ve cilt sağlığını destekleyebilir.

  • Fenolik bileşikler: Kronik inflamasyonun azaltılmasına katkı sağlayabilir.

  • Karotenoidler: Vücutta A vitaminine dönüşerek bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Antioksidanlar, hücrelere zarar veren serbest radikallerin etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Serbest radikaller ise hava kirliliği, sigara dumanı ve güneş ışınları gibi çevresel faktörlerle sürekli oluşabiliyor.

Lif, demir ve kalsiyum da içeriyor

Sacha inchi yalnızca sağlıklı yağ ve protein kaynağı değil. Aynı zamanda lif, demir ve kalsiyum açısından da zengin bir besin olarak öne çıkıyor. Bu özellikleri sayesinde dengeli beslenme programlarında alternatif bitkisel kaynaklardan biri olarak değerlendiriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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