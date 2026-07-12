Protein Bombası! Yıldız Şeklindeki Bu Tohum Sağlıklı Beslenmenin Yeni Gözdesi Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.biotrop.org/news/sacha-in...
Protein bakımından zengin yapısı ve yüksek omega-3 içeriğiyle dikkat çeken sacha inchi, son dönemde sağlıklı beslenme trendlerinin öne çıkan süper gıdalarından biri haline geldi. Amazon kökenli bu yıldız şeklindeki tohum; kalp sağlığını destekleyebilecek sağlıklı yağları, antioksidanları ve tam protein içeriğiyle bilim insanlarının da radarında. Peki, sacha inchi nedir ve neden bu kadar konuşuluyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peru kökenli sacha inchi, son yıllarda besin değeriyle dikkat çeken süper gıdalar arasında öne çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sacha inchi tohumunun yaklaşık yarısını doymamış yağlar oluşturuyor.
Bilimsel araştırmalar, sacha inchi tohumunda 300'den fazla antioksidan bileşik bulunduğunu ortaya koyuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın