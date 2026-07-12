Protein Bombası! Yıldız Şeklindeki Bu Tohum Sağlıklı Beslenmenin Yeni Gözdesi Oldu

'İnka fındığı' veya 'dağ fıstığı' olarak da bilinen bu tohum, yüksek protein, omega-3 ve antioksidan içeriği sayesinde hem kalp sağlığından kas gelişimine kadar birçok alanda potansiyel faydalarıyla araştırılıyor. İşte sacha inchi hakkında bilinmesi gerekenler…

Sacha inchi nedir?

Sacha inchi (Plukenetia volubilis), Amazon yağmur ormanlarında yetişen ve yıldız şeklindeki meyvesiyle dikkat çeken bir bitkidir. Yüzyıllardır Peru ve çevresindeki Amazon havzasında hem besin olarak tüketiliyor hem de geleneksel tıpta çeşitli amaçlarla kullanılıyor.

Günümüzde sacha inchi; kavrulmuş tohum, protein tozu, tohum ezmesi ve yağ formunda satılıyor. Ayrıca saç ve cilt bakım ürünlerinde de sacha inchi yağına sıkça yer veriliyor.