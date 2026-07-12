1000 Yıllık Tarihi Eser Gece Yarısı Operasyonuyla Geri Getirildi
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Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
Yaklaşık bin yıldır Fransa'da korunan Bayeux İşlemesi, tarihte ilk kez modern bir güvenlik operasyonuyla yeniden İngiltere'ye getirildi. Sıkı koruma önlemleri altında gece yarısı gerçekleştirilen taşıma operasyonu büyük ilgi görürken, dünyanın en önemli Orta Çağ eserlerinden biri olarak kabul edilen işlemenin yolculuğu kültürel miras tartışmalarını da beraberinde getirdi.
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Orta Çağ'ın en önemli tarihi eserlerinden biri kabul edilen Bayeux İşlemesi, yaklaşık bin yıl sonra ilk kez İngiltere'ye getirildi.
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Fransa'nın kuzeyindeki gizli bir noktadan polis eskortu eşliğinde yola çıkan eser, Manş Denizi'ni geçerek Londra'ya ulaştı.
Taşınması Fransa'da Tepki Çekti
Taşıma sırasında eserin zarar görmemesi için kapsamlı koruma önlemleri uygulandı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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