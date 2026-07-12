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1000 Yıllık Tarihi Eser Gece Yarısı Operasyonuyla Geri Getirildi

1000 Yıllık Tarihi Eser Gece Yarısı Operasyonuyla Geri Getirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.07.2026 - 09:17
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Yaklaşık bin yıldır Fransa'da korunan Bayeux İşlemesi, tarihte ilk kez modern bir güvenlik operasyonuyla yeniden İngiltere'ye getirildi. Sıkı koruma önlemleri altında gece yarısı gerçekleştirilen taşıma operasyonu büyük ilgi görürken, dünyanın en önemli Orta Çağ eserlerinden biri olarak kabul edilen işlemenin yolculuğu kültürel miras tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
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Orta Çağ'ın en önemli tarihi eserlerinden biri kabul edilen Bayeux İşlemesi, yaklaşık bin yıl sonra ilk kez İngiltere'ye getirildi.

Orta Çağ'ın en önemli tarihi eserlerinden biri kabul edilen Bayeux İşlemesi, yaklaşık bin yıl sonra ilk kez İngiltere'ye getirildi.

Fransa'dan olağanüstü güvenlik önlemleriyle çıkarılan eserin British Museum'a gece saatlerinde ulaştırılması büyük ilgi görürken, taşıma kararı Fransa'da tartışmaları da beraberinde getirdi.11. yüzyılda keten kumaş üzerine renkli yün ipliklerle işlenen ve yaklaşık 70 metre uzunluğundaki Bayeux İşlemesi, 1066'daki Norman Fethi öncesinde yaşanan gelişmeleri ve İngiltere tarihini değiştiren süreci 58 sahnede anlatıyor. Tarihçiler tarafından Orta Çağ Avrupa'sının en önemli görsel tarih belgelerinden biri olarak görülen eser, eylül ayında açılacak sergi öncesinde British Museum'da koruma ve inceleme çalışmalarına alındı.

Fransa'nın kuzeyindeki gizli bir noktadan polis eskortu eşliğinde yola çıkan eser, Manş Denizi'ni geçerek Londra'ya ulaştı.

Fransa'nın kuzeyindeki gizli bir noktadan polis eskortu eşliğinde yola çıkan eser, Manş Denizi'ni geçerek Londra'ya ulaştı.

Saat 02.50 sıralarında müzenin özel yükleme alanına getirilen işlemeli kumaş, alüminyum çerçeveyle güçlendirilmiş koruyucu kasası içinde dikkatle indirildi. Teslimat sırasında Fransa'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi ile British Museum Direktörü Nick Cullinan da hazır bulundu.

Bayeux İşlemesi'nin dokuz aylığına İngiltere'ye ödünç verilmesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer arasında geçen yıl varılan kültürel iş birliği anlaşmasının bir parçası olarak hayata geçirildi. Ayrıca eserin uzun yıllardır sergilendiği Fransa'nın Bayeux kentindeki müzenin restorasyona alınacak olması da bu kararın alınmasında etkili oldu.

Anlaşma kapsamında British Museum da Fransa'ya önemli eserler gönderecek. Bunlar arasında Sutton Hoo Hazinesi'nden seçilen parçalar ile 12. yüzyıla tarihlenen Lewis Satranç Taşları da yer alıyor.

Taşınması Fransa'da Tepki Çekti

Taşınması Fransa'da Tepki Çekti

Eserin İngiltere'ye gönderilmesi Fransa'da ise fikir ayrılıklarına neden oldu. Bazı tarihçiler ve kültürel miras uzmanları, yaklaşık bin yıllık ve son derece hassas durumdaki bir eserin yüzlerce kilometre taşınmasının ciddi risk oluşturduğunu savundu. Başlatılan imza kampanyasında ödünç verme kararı 'kültürel miras suçu' olarak nitelendirildi.

Hayatını kaybeden ünlü İngiliz ressam David Hockney de daha önce yaptığı açıklamada, bazı tarihi eserlerin taşınmasının gereksiz risk oluşturduğunu belirterek Bayeux İşlemesi'nin İngiltere'ye götürülmesine karşı çıktığını ifade etmişti.

Taşıma sırasında eserin zarar görmemesi için kapsamlı koruma önlemleri uygulandı.

Taşıma sırasında eserin zarar görmemesi için kapsamlı koruma önlemleri uygulandı.

Bayeux İşlemesi önce sıcaklık ve nem dengesi sağlayan özel bir sandığa yerleştirildi. Ardından bu sandık, metal yaylarla desteklenen ikinci bir koruyucu kafes içine alınarak titreşim ve darbelerin minimum seviyeye indirilmesi sağlandı.

Yetkililer ayrıca taşıma güzergâhını ve kullanılacak sistemi, eserin birebir tekstil kopyası üzerinde iki ayrı denemeyle test etti.

Aslında bir duvar halısı değil, keten kumaş üzerine işlenmiş ayrıntılı bir nakış çalışması olan Bayeux İşlemesi; 626 insan figürü, 202 at, çok sayıda gemi, silah ve günlük yaşam sahnesini içeriyor. Güveler, nem, yangın ve diğer çevresel tehditlere rağmen yaklaşık bin yıl boyunca korunmayı başaran eser, British Museum'da ilk kez tamamen yatay biçimde sergilenecek. Müze ziyaretçileri, galeriye kurulacak özel asma platform sayesinde işlemenin tamamını tek bakışta görebilecek.

British Museum yetkilileri ise sergiye ilginin şimdiden rekor seviyeye ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre biletlerin satışa çıktığı ilk gün 100 bin bilet satıldı ve bu rakam müzenin tarihindeki en yüksek ilk gün satış rekoru olarak kayıtlara geçti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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