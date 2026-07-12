1000 Yıllık Tarihi Eser Gece Yarısı Operasyonuyla Geri Getirildi

Saat 02.50 sıralarında müzenin özel yükleme alanına getirilen işlemeli kumaş, alüminyum çerçeveyle güçlendirilmiş koruyucu kasası içinde dikkatle indirildi. Teslimat sırasında Fransa'nın Birleşik Krallık Büyükelçisi ile British Museum Direktörü Nick Cullinan da hazır bulundu.

Bayeux İşlemesi'nin dokuz aylığına İngiltere'ye ödünç verilmesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer arasında geçen yıl varılan kültürel iş birliği anlaşmasının bir parçası olarak hayata geçirildi. Ayrıca eserin uzun yıllardır sergilendiği Fransa'nın Bayeux kentindeki müzenin restorasyona alınacak olması da bu kararın alınmasında etkili oldu.

Anlaşma kapsamında British Museum da Fransa'ya önemli eserler gönderecek. Bunlar arasında Sutton Hoo Hazinesi'nden seçilen parçalar ile 12. yüzyıla tarihlenen Lewis Satranç Taşları da yer alıyor.