5 Günlük Emekle 130 Bin Lira Gelir Elde Etti: Bu Yöntemle Pasif Gelir Yarattı

Bir dönüm araziden elde edilen gelirin fındığa göre 3 ila 4 kat daha fazla olabileceğini öne süren Yetişen, alternatif tarımsal üretim modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yetişen, 'Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği yetiştiriciliği yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir. Sonrasında dilerse farklı bir işte çalışmaya devam edebilir. Bu iş gerçekten yüksek kazanç potansiyeline sahip' ifadelerini kullandı.

Bölgede dut ağacı sayısının artırılmasının önemine dikkat çeken Yetişen, uzun yıllardır bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirtti. İpek böceği yetiştiriciliğinin kırsal kalkınmayı destekleyebilecek ve aile bütçesine katkı sağlayabilecek önemli bir üretim modeli olduğunu sözlerine ekledi.