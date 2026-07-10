5 Günlük Emekle 130 Bin Lira Gelir Elde Etti: Bu Yöntemle Pasif Gelir Yarattı
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Ordu'da yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan bir üretici, sadece birkaç günlük üretim süreciyle dikkat çeken bir gelir elde ettiğini açıkladı. Bir dönüm araziden yaklaşık 130 bin lira kazandığını belirten üretici, düşük maliyetli bu üretim modelinin kırsal bölgelerde önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini savundu.
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Ordu'nun Kumru ilçesinde yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, ipek böcekçiliğinin kırsal bölgeler için önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini söyledi.
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İpek böcekçiliğinin, aynı büyüklükteki bir arazide yapılan fındık üretimine kıyasla daha yüksek kazanç sağlayabileceğini savunan Yetişen, üreticilerin bu alana yönelmesini tavsiye etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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