article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
5 Günlük Emekle 130 Bin Lira Gelir Elde Etti: Bu Yöntemle Pasif Gelir Yarattı

5 Günlük Emekle 130 Bin Lira Gelir Elde Etti: Bu Yöntemle Pasif Gelir Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 13:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ordu'da yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan bir üretici, sadece birkaç günlük üretim süreciyle dikkat çeken bir gelir elde ettiğini açıkladı. Bir dönüm araziden yaklaşık 130 bin lira kazandığını belirten üretici, düşük maliyetli bu üretim modelinin kırsal bölgelerde önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, ipek böcekçiliğinin kırsal bölgeler için önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini söyledi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaklaşık 7 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapan Veysel Yetişen, ipek böcekçiliğinin kırsal bölgeler için önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini söyledi.

Üretimin düşük maliyetle yapılabildiğini belirten Yetişen, bu yıl bir dönüm araziden yaklaşık 130 bin lira gelir elde ettiklerini ifade etti.

Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren Yetişen, ipek böceği yetiştiriciliğinin en önemli ihtiyaçlarından birinin dut ağacı olduğunu belirterek, bölgede dut ağacı dikiminin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Yaklaşık 15 günlük bir üretim süreciyle yüksek gelir elde edilebildiğini söyleyen Yetişen, dut ağaçlarının gelişmesiyle birlikte üretim kapasitesi ve kazancın da artacağını dile getirdi.

İpek böcekçiliğinin, aynı büyüklükteki bir arazide yapılan fındık üretimine kıyasla daha yüksek kazanç sağlayabileceğini savunan Yetişen, üreticilerin bu alana yönelmesini tavsiye etti.

İpek böcekçiliğinin, aynı büyüklükteki bir arazide yapılan fındık üretimine kıyasla daha yüksek kazanç sağlayabileceğini savunan Yetişen, üreticilerin bu alana yönelmesini tavsiye etti.

Bir dönüm araziden elde edilen gelirin fındığa göre 3 ila 4 kat daha fazla olabileceğini öne süren Yetişen, alternatif tarımsal üretim modellerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yetişen, 'Yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi, 3 dönüm araziye dut ağacı dikerek ipek böceği yetiştiriciliği yapsa, yaklaşık bir aylık üretimle yıl boyunca elde edeceği gelire ulaşabilir. Sonrasında dilerse farklı bir işte çalışmaya devam edebilir. Bu iş gerçekten yüksek kazanç potansiyeline sahip' ifadelerini kullandı.

Bölgede dut ağacı sayısının artırılmasının önemine dikkat çeken Yetişen, uzun yıllardır bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştığını belirtti. İpek böceği yetiştiriciliğinin kırsal kalkınmayı destekleyebilecek ve aile bütçesine katkı sağlayabilecek önemli bir üretim modeli olduğunu sözlerine ekledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın