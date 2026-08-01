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Bambaşka Biri Oldu: Bir Kadın Yaptırdığı Estetiklerle Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Bambaşka Biri Oldu: Bir Kadın Yaptırdığı Estetiklerle Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 22:25 Son Güncelleme: 01.08.2026 - 23:09

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Estetik dünyasında son yıllarda radikal cerrahi müdahaleler yerini çok daha pratik uygulamalara bıraktı. İnsanlar aynı anda yapılan çeşitli estetiklerle, kısa sürede büyük bir değişim yaşıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle insanlar, bir an önce istedikleri değişimi yaşamak istiyor. Ortaya da radikal değişimler çıkıyor. 

Bir kadının, yüzüne yaptırdığı estetikler ve dolgularla yaşadığı değişim sosyal medyada viral oldu. Yüzün her bir noktasına yapılan dokunuşla ortaya çıkan değişim beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbXeH3...
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Peki hangi işlemler var?

Peki hangi işlemler var?

  • İp ile Yüz Germe: Zamanla esnekliğini kaybeden dokuları yukarı taşımak ve şakak bölgesini askılayarak yüzdeki yorgun ifadeyi silmek için kullanılır.

  • Kapalı Burun Ameliyatı: Dışarıdan iz bırakmadan burun sırtındaki kemerleri düzeltir ve burun ucunu çene ve alın açısıyla uyumlu hale getirir.

  • Dolgu Uygulamaları: Dudak hacmini düzenlerken çene hattını keskinleştirir. Çene ucunun hafif öne alınması, burnun olduğundan daha küçük görünmesini sağlayan en önemli optik illüzyonlardan biridir.

  • Gıdı Liposuction: Çene altı bölgesindeki birikmiş yağ dokusunu alarak boyun ile çene arasındaki açıyı netleştirir ve genç bir profil görünümü kazandırır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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