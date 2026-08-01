Bambaşka Biri Oldu: Bir Kadın Yaptırdığı Estetiklerle Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Estetik dünyasında son yıllarda radikal cerrahi müdahaleler yerini çok daha pratik uygulamalara bıraktı. İnsanlar aynı anda yapılan çeşitli estetiklerle, kısa sürede büyük bir değişim yaşıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle insanlar, bir an önce istedikleri değişimi yaşamak istiyor. Ortaya da radikal değişimler çıkıyor.

Bir kadının, yüzüne yaptırdığı estetikler ve dolgularla yaşadığı değişim sosyal medyada viral oldu. Yüzün her bir noktasına yapılan dokunuşla ortaya çıkan değişim beğeni topladı.