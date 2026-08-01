Bambaşka Biri Oldu: Bir Kadın Yaptırdığı Estetiklerle Yaşadığı Değişimi Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbXeH3...
Estetik dünyasında son yıllarda radikal cerrahi müdahaleler yerini çok daha pratik uygulamalara bıraktı. İnsanlar aynı anda yapılan çeşitli estetiklerle, kısa sürede büyük bir değişim yaşıyor. Sosyal medyanın da etkisiyle insanlar, bir an önce istedikleri değişimi yaşamak istiyor. Ortaya da radikal değişimler çıkıyor.
Bir kadının, yüzüne yaptırdığı estetikler ve dolgularla yaşadığı değişim sosyal medyada viral oldu. Yüzün her bir noktasına yapılan dokunuşla ortaya çıkan değişim beğeni topladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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