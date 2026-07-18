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Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadının Değişimi "İşte Estetik Budur" Dedirtti

Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadının Değişimi "İşte Estetik Budur" Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.07.2026 - 19:57

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Güzellik algısı ve estetik dokunuşlar, dijital çağda sosyal medyanın da etkisiyle radikal bir dönüşüm yaşıyor. Birçok insan aynaya her baktığında kendisinde kusurlu gördüğü noktaları düzeltmek için uzmanların kapısını çalıyor. Özellikle yüz simetrisini doğrudan etkileyen operasyonlar, kişilerin sadece dış görünüşünü değil, aynı zamanda özgüvenini de baştan aşağı yeniliyor. Bunun yanında sadece moda olduğu için estetik yaptıranlar da var. Ortaya çıkan küçücük değişimler her seferinde 'Buna ne gerek vardı?' dedirtiyor. 

'Burun estetiği yaptırma, tüm yüzün mahvolur' uyarısını dikkate almayarak bıçak altına yatan genç bir kadın ameliyat sonrasındaki radikal dönüşümünü paylaştı. Ameliyat masasına yatmadan önceki haliyle operasyon sonrasındaki iyileşmiş görüntüsünü yan yana getiren kadının yeni yüz hatları ve burnunun simetrisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

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"İşte gerçek estetik dokunuş"

"İşte gerçek estetik dokunuş"

Estetik dünyasında en çok tercih edilen cerrahi müdahalelerin başında gelen rinoplasti, yani burun estetiği, sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda nefes alma problemleri gibi fonksiyonel sorunları çözmek amacıyla da uygulanıyor. Paylaşılan görüntülerde genç kadının ameliyat öncesi burun kemerindeki eğrilik ve düşük burun ucu yapısının tamamen düzeltildiği, yüzün altın oranına mükemmel uyum sağlayan kalkık ve simetrik bir tasarım elde edildiği görülüyor. Dijital platformlarda 'İşte gerçek estetik dokunuş' yorumlarının yapılmasına neden olan bu işlem, doğru hekim ve kişiye özel doğru tasarım seçildiğinde yüzün tüm ifadesini olumlu anlamda nasıl baştan yaratabileceğinin en net örneklerinden biri.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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