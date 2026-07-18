Burun Estetiği Yaptıran Bir Kadının Değişimi "İşte Estetik Budur" Dedirtti

Güzellik algısı ve estetik dokunuşlar, dijital çağda sosyal medyanın da etkisiyle radikal bir dönüşüm yaşıyor. Birçok insan aynaya her baktığında kendisinde kusurlu gördüğü noktaları düzeltmek için uzmanların kapısını çalıyor. Özellikle yüz simetrisini doğrudan etkileyen operasyonlar, kişilerin sadece dış görünüşünü değil, aynı zamanda özgüvenini de baştan aşağı yeniliyor. Bunun yanında sadece moda olduğu için estetik yaptıranlar da var. Ortaya çıkan küçücük değişimler her seferinde 'Buna ne gerek vardı?' dedirtiyor.

'Burun estetiği yaptırma, tüm yüzün mahvolur' uyarısını dikkate almayarak bıçak altına yatan genç bir kadın ameliyat sonrasındaki radikal dönüşümünü paylaştı. Ameliyat masasına yatmadan önceki haliyle operasyon sonrasındaki iyileşmiş görüntüsünü yan yana getiren kadının yeni yüz hatları ve burnunun simetrisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.