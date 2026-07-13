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"Ne Kadar Değişebilir ki?" Dedirten Bir Kadının Disiplin ve Antrenmanla Gelen Akılalmaz Dönüşümü İlham Verdi

"Ne Kadar Değişebilir ki?" Dedirten Bir Kadının Disiplin ve Antrenmanla Gelen Akılalmaz Dönüşümü İlham Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 09:58

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İnsan iradesinin, doğru odaklanma ve disiplinle birleştiğinde ne kadar büyük mucizeler yaratabileceğini gösteren paylaşımlar sosyal medyanın en ilham veren paylaşımları oluyor ve pek çok kişinin değişim için adım atmasına vesile olabiliyor. Fiziksel sınırları zorlayan ve adeta küllerinden yeniden doğan insanların hikayeleri, ekran başındakilere de kendi hayatları için büyük bir motivasyon kaynağı sunuyor.

Aynaya her baktığında daha farklı, daha güçlü ve bambaşka bir silüet görmek isteyen 'eyl.bendler' isimli içerik üreticisinin azim dolu hikayesi sosyal medyada beğeni topladı. Önceki fiziği için 'Ne kadar değişmiş olabilir ki?' diye düşündüren kadın, sporu ve düzenli çalışmayı hayatının merkezine koyduktan sonra yaşadığı değişimle pes dedirtti.

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Peki böyle bir dönüşüm ortalama ne kadar zamanda gerçekleşir?

Peki böyle bir dönüşüm ortalama ne kadar zamanda gerçekleşir?

Eğer halihazırda düşük/normal kilo ve yağ oranındaysanız, kas kütlesi ekleyip vücudu bu şekilde şekillendirmek ve sıkılaştırmak ortalama 1 ila 2 yıl sürer. Kas inşa etmek, yağ yakmaktan çok daha yavaş ilerleyen biyolojik bir süreçtir. Eğer yüksek bir yağ oranına sahipseniz, önce kalori açığıyla yağ oranını düşürmek, ardından kas kütlesini belirginleştirmek gerekir. Bu durumda bu seviyede fit ve kaslı bir görünüme ulaşmak 2 ila 3 yıl veya daha fazla sürebilir.

Karın kaslarının bu kadar net görünmesi tamamen mutfakta başlar. Yüksek proteinli beslenme ve ihtiyaca göre kalori takibi yapılmadan bu keskin görünüme ulaşmak imkansızdır. Evde direnç bandıyla yapılan egzersizler bir yere kadar tonlama sağlasa da, videodaki gibi omuz, sırt ve karın hattı elde etmek için genellikle spor salonunda kademeli yüklenme prensibine dayalı ağırlık antrenmanları gerekir. Aynı zamanda bazı insanlar genetik olarak yağ yakmaya ve kas yapmaya daha yatkındır. Kasların şekli ve karın kası simetrisi tamamen genetiktir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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