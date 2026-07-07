Önlem Almadan Çıkmayın! Güneş Altında Uyuyakalan Genç Kızın Yüzünde 2. Dereceden Yanık Oluştu

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Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulluzaryasak...
Son yıllarda, güneş kreminin önemi sıklıkla vurgulanıyor bildiğiniz üzere. Özellikle tatil döneminde, koruyucu krem sürmeden veya güneşin en dik açıyla geldiği saatlerde korunmasız kalmak, cildimizde geri dönülmez hasarlara yol açabilir. Açık havada bilincimizi kaybedecek kadar rahatlamak ya da uyuyakalmak, cildimizi doğrudan ultraviyole ışınlarının insafına bırakmak anlamına gelir.
'gulluzaryasak' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, güneş altında uyuyakaldıktan sonra yüzünün geldiği hali paylaştı. 2. dereceden yanıkla mücadele eden gencin başına gelenler, pek çok kişiye uyarı oldu.
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Güneş kremini ihmal etmeyin ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyin!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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