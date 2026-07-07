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Önlem Almadan Çıkmayın! Güneş Altında Uyuyakalan Genç Kızın Yüzünde 2. Dereceden Yanık Oluştu

Önlem Almadan Çıkmayın! Güneş Altında Uyuyakalan Genç Kızın Yüzünde 2. Dereceden Yanık Oluştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.07.2026 - 19:10

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Son yıllarda, güneş kreminin önemi sıklıkla vurgulanıyor bildiğiniz üzere. Özellikle tatil döneminde, koruyucu krem sürmeden veya güneşin en dik açıyla geldiği saatlerde korunmasız kalmak, cildimizde geri dönülmez hasarlara yol açabilir. Açık havada bilincimizi kaybedecek kadar rahatlamak ya da uyuyakalmak, cildimizi doğrudan ultraviyole ışınlarının insafına bırakmak anlamına gelir.

'gulluzaryasak' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, güneş altında uyuyakaldıktan sonra yüzünün geldiği hali paylaştı. 2. dereceden yanıkla mücadele eden gencin başına gelenler, pek çok kişiye uyarı oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@gulluzaryasak...
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Güneş kremini ihmal etmeyin ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyin!

Güneş kremini ihmal etmeyin ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyin!

Güneş altında uzun süre kalındığında yaşanan bu durum, sadece basit bir kızarıklıktan ibaret değildir. Ultraviyole ışınları, cildin üst katmanı olan epidermisi aşarak alt katmanlara kadar nüfuz eder ve hücrelerin DNA yapısına zarar verir. Bu yoğun hücresel hasar karşısında vücut, kendini korumak ve hasarlı bölgeyi onarmak için muazzam bir inflamasyon süreci başlatır. Kan damarları genişler, bölgeye sıvı ve bağışıklık hücreleri pompalanır. İşte tam da bu yüzden videodaki genç kızın yüzünde, özellikle göz çevresi ve alın bölgesinde aşırı şişlik, yani tıbbi adıyla ödem meydana gelmiştir. Cildin pH dengesi ve bariyer fonksiyonu tamamen altüst olurken, su toplayan kabarcıklar ve soyulmalar kaçınılmaz hale gelir.

Bu tarz ciddi güneş yaralanmaları, estetik bir problem olmanın çok ötesinde tıbbi aciliyet gerektiren durumlardır. Kulaktan dolma bilgilerle yoğurt, diş macunu ya da zeytinyağı gibi maddeleri açık yaranın üzerine sürmek enfeksiyon riskini katlayarak artırır. Yapılması gereken ilk şey, cildi daha fazla ısı kaynağından uzaklaştırmak ve hemen bir dermatoloji uzmanına başvurmaktır. Hekim kontrolünde uygulanacak antiinflamatuvar kremler, özel yanık jelleri ve gerekirse sistemik tedaviler cildin iz bırakmadan onarılmasına yardımcı olur. Unutmayın, cildimiz vücudumuzun en büyük organıdır ve ona hak ettiği korumayı sağlamak tamamen bizim sorumluluğumuzdadır. Tatilin kabusa dönmemesi için yüksek faktörlü koruyucuları çantanızdan eksik etmeyin. Ayrıca uzmanların uyarılarını mutlaka dinleyin ve mecbur kalmadıkça belirttikleri saatlerde güneşe çıkmayın.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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