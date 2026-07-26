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Milletler Ligi'nde Şampiyon Olan Milli Takımımızın İçinde Yer Aldığı Seremoni Fotoğrafına Yorum Yağdı

Milletler Ligi'nde Şampiyon Olan Milli Takımımızın İçinde Yer Aldığı Seremoni Fotoğrafına Yorum Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.07.2026 - 23:41
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon oldu. İlk seti 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, sonraki setleri 25-23, 26-24 ve 25-21 kazanarak karşılaşmayı çevirdi ve Makao'da oynanan finalin ardından VNL kupasını bir kez daha müzesine götürdü.

Şampiyonluk podyumuna çıkan millilerin yer aldığı bir fotoğraf ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı yorum yağdı.

Fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısının 'Fotoğrafın heybeti karşısında saygı duruşuna geçtim' yazması sonrasında, fotoğrafa birçok kişiden pozitif yorumlar geldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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