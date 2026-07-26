Milletler Ligi'nde Şampiyon Olan Milli Takımımızın İçinde Yer Aldığı Seremoni Fotoğrafına Yorum Yağdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon oldu. İlk seti 25-23 kaybeden Filenin Sultanları, sonraki setleri 25-23, 26-24 ve 25-21 kazanarak karşılaşmayı çevirdi ve Makao'da oynanan finalin ardından VNL kupasını bir kez daha müzesine götürdü.

Şampiyonluk podyumuna çıkan millilerin yer aldığı bir fotoğraf ise sosyal medyada çok konuşuldu.