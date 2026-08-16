Sevgili Akrep, bu hafta bedenin giderek güçleniyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi seni yorgun bıraksa da, salı gecesi Ay burcuna geçtiğinde toparlanmaya başlıyorsun. Perşembe İlk Dördün senin burcunda gerçekleşiyor ve bu, uzun süredir ertelediğin bir sağlık adımını atmak için iyi bir zaman. Hormonal dengen bu hafta hassas, uykunu düzene sokmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…