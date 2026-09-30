Sevgili Akrep, kariyer alanında büyük bir hareket var. Jüpiter ve Mars, Aslan burcunda tam tepe noktanda ilerliyor. Yöneticilerin seni fark ediyor, sorumluluk alanın genişliyor. İlk günlerde Mars'ın Plüton'la karşı karşıya gelmesi iş yerinde bir güç çatışmasına işaret ediyor. Eski bir rakiple ya da seni kontrol etmeye çalışan biriyle karşı karşıya gelebilirsin. Ayın ikinci haftasından sonra Mars ile Satürn arasında oluşan uyumlu açı sayesinde bu gerginliği işine yarayacak bir kazanıma çevirebilirsin. Güneş burcuna geçtiğinde enerjin toparlanıyor. Ancak son haftada Merkür de burcunda geriye dönüyor; yeni projelere atılmadan önce eski işlerini bitir.

Maddi olarak gizli alanında gerçekleşen Terazi Yeniayı görünmeyen giderleri öne çıkarıyor. Sağlık masraflarını ya da birine sessizce yaptığın yardımları hesaba katmalısın. Kariyer alanındaki Jüpiter uzun vadede kazancını artırabilir, ama bu ay sonuç almak için sabır gerekiyor. Bir ortaklığın ya da anlaşmanın maddi tarafı da ay sonuna doğru netleşecek.

Gelelim aşka. Venüs senin burcunda geri gidiyor ve bu, aşk hayatını yeniden gözden geçirmen için güçlü bir çağrı. Kalbin birine bağlıysa ona karşı duyguların değişmiş olabilir. Ay sonunda ilişki alanında doğacak Boğa Dolunayı yüzünden bu duyguları açıkça konuşmak zorunda kalabilirsiniz. Kimseyle birlikte değilsen geçmişten biriyle yeniden karşılaşabilir, ona karşı hâlâ bir şeyler hissettiğini fark edebilirsin. Karar vermek için Venüs'ün yeniden ileri gitmesini beklemek en doğrusu olacak.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…