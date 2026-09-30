Sevgili Akrep, Venüs'ün burcunda geri gitmesi bu ay kalbinin derinliklerine bakmanı istiyor. Birine bağlıysan ona karşı hislerinde bir kıpırtı ya da tersine bir durgunluk fark edebilirsin. Bu değişimi saklamak yerine önce kendine dürüstçe açıklamaya çalış. Ayın ikinci yarısında Venüs ile Plüton arasındaki gergin açı kontrol etme isteğini körükleyebilir; kıskançlığın yönetimi ele geçirmesine izin verme. Güneş burcuna geçtikten sonra kendini çok daha güçlü hissedecek, beklentilerini net bir dille anlatabileceksin. İlişki alanını aydınlatan ay sonundaki Dolunay ise aranızda konuşulmayanları masaya getirecek.

Hayatında şu an kimse yoksa uzun zaman önce kapattığın bir sayfa yeniden açılabilir. Geçmişten biriyle karşılaştığında içinde hâlâ bir sıcaklık olduğunu fark edebilirsin. Bu hissi küçümseme ama aceleyle bir karar da verme. Merkür de son haftada burcunda geri gitmeye başlayınca eski konuşmalar ve yarım kalan açıklamalar yeniden gündeme gelecek. Kesin bir adım için Venüs'ün ileri gitmesini beklemek en sağlıklısı; o zamana kadar gözlemlemek sana bir şey kaybettirmez.

Gelecek ay görüşmek üzere aşkla kal…