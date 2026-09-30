Restorex Dijitalde Dünya Sahnesinde: WebAwards 2026'dan Uluslararası Ödül

Tüketicilerin saç bakım ihtiyaçlarına yönelik güvenilir bilgi ve ürünlere kolayca ulaşabilmesini hedefleyen Restorex web sitesi; modern ve kullanıcı dostu tasarımı, mobil uyumluluğu ve anlaşılır içerik yapısıyla öne çıkıyor.

Markanın dijital deneyiminin önemli bir parçası olan web sitesi, tüketicilere yalnızca ürünlerini keşfedebilecekleri bir platform değil, aynı zamanda saç bakımına ilişkin ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilecekleri kapsamlı bir deneyim alanı sunuyor.

WebAwards 2026'da kazanılan 'Best Consumer Goods Website'*ödülü, Restorex'in tüketici deneyimini merkeze alan dijital yaklaşımının uluslararası alandaki başarısını ortaya koyuyor.

Restorex, bu uluslararası ödülle birlikte ürün geliştirmeden iletişime, tasarımdan dijital kullanıcı deneyimine kadar tüketiciyi odağına alan marka yaklaşımını dijital dünyada da güçlendirmeye devam ediyor. Marka, bu başarıyı tüketicileri, iş ortakları ve emeği geçen tüm ekibiyle paylaşıyor.

#işbirliği