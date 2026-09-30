Restorex Dijitalde Dünya Sahnesinde: WebAwards 2026'dan Uluslararası Ödül
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Saç bakım markası Restorex'in resmi web sitesi (restorex.com.tr), 1997'den bu yana düzenlenen ve web geliştirme alanında sektörün önde gelen yarışmalarından biri kabul edilen WebAwards 2026'da, tüketici ürünleri alanında 'Best Consumer Goods Website' ödülünün sahibi oldu.
Saç bakım kategorisindeki yenilikçi ürünleri ve tüketici odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Restorex, dijital dünyadaki başarısını uluslararası bir ödülle taçlandırdı. Restorex web sitesi; kullanıcı deneyimi, tasarım yaklaşımı ve içerik yapısıyla WebAwards 2026 jürisinin değerlendirmesinde ödüle layık görüldü.
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Tüketici deneyimine odaklanan dijital başarı
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