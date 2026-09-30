Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Hayalperestsin?
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Bazen kafanın içinde gerçek hayattan çok daha renkli bir dünya kuruyor musun? Hiç yaşanmamış konuşmaları zihninde tekrar tekrar canlandırıyor, gelecekle ilgili senaryolar kuruyor veya sıradan bir anın ortasında kendini bambaşka bir yerde hayal ediyor musun?
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1. Hiç yaşanmamış bir olayı kafanda defalarca canlandırır mısın?
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2. Gelecekte yaşayabileceğin güzel şeyleri düşünerek uzun uzun hayal kurar mısın?
3. Bir şarkı dinlerken kendini başka bir yerde veya farklı bir hayatın içinde hayal eder misin?
4. Yeni tanıştığın bir insanla ileride yaşayabileceğiniz olayları kafanda kurgular mısın?
5. Yatmadan önce kafanda çeşitli senaryolar oluşturur musun?
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6. Bazen gerçek hayatta söylemediğin şeyleri zihninde birine söyleyip onunla konuşur musun?
7. Bir film veya diziden sonra hikayenin devamını kendi kafanda yazdığın olur mu?
8. Hiç gerçekleşmemiş bir ihtimal için bile "Ya şöyle olursa?" diye uzun uzun düşünür müsün?
9. Bir yere giderken yol boyunca kafanda farklı hikayeler kurar mısın?
10. Kendini gelecekte çok farklı bir hayat yaşarken hayal ettiğin olur mu?
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