Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Hayalperestsin?

Senin dünyanda gerçekler, ihtimallerden daha önemli. Kafanda uzun uzun senaryolar kurmak yerine yaşadığın ana ve elindeki gerçeklere odaklanmayı tercih ediyorsun. Bir şey gerçekleşmediyse onun üzerine saatlerce düşünmenin sana çok fazla şey kazandırmayacağını düşünüyorsun. Bu durum hayal gücünün olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece hayallerinin seni gerçek hayattan koparmasına izin vermiyorsun. Bir hedefin varsa onu gerçekleştirmek için somut adımlar atmayı, sadece geleceği düşünmekten daha anlamlı buluyorsun. İnsan ilişkilerinde de oldukça gerçekçi davranıyorsun. Birinin sana ne söylediğinden çok ne yaptığına bakıyorsun. 'Belki şöyle düşünüyordur' diye ihtimaller üretmek yerine davranışları değerlendirmeyi tercih ediyorsun. Bu nedenle bazı insanların fazla romantik veya hayalperest bulduğu durumlarda sen daha mantıklı bir noktadan yaklaşabilirsin.