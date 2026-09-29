article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya’nın Tüm Mal Varlığını Dondurma Kararı Çıktı

Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya’nın Tüm Mal Varlığını Dondurma Kararı Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 19:45 Son Güncelleme: 29.09.2026 - 20:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması için kurumlara yazı gönderdiğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.

Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi. 

Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldıığı fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürülüyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın