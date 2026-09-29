Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya’nın Tüm Mal Varlığını Dondurma Kararı Çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması için kurumlara yazı gönderdiğini duyurdu.
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Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulması istendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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