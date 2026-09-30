ABD'li Araştırmacı Keşfetti: Van Gölü'nün 23 Metre Altında 11 Bin 700 Yıllık Şehir Kalıntısı İddiası
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ABD'li araştırmacı Matthew LaCroix, Van Gölü'nde yaptığı dalışlarda 9 metre derinlikte basamaklarla çevrili dairesel bir yapı, 23 metre derinlikte ise 2,4 metre yüksekliğinde bir taş duvar buldu. LaCroix, yapıların en az 11 bin 700 yıllık olduğunu ve kayıp bir şehrin kalıntıları olabileceğini öne sürüyor. Bazı uzmanlar ise kalıntıların Urartu Krallığı'na ya da Orta Çağ'a ait olduğunu düşünüyor.
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Van Gölü'nün 9 metre altında, etrafı basamaklarla çevrili kusursuz bir daire bulundu.
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Daha derinde, 2,4 metrelik taş duvar karanlığa doğru 45 metreden fazla uzanıyor.
Keşfin ilk izi 2017'de, mikrobiyalit araştırması yapan Türk sualtı görüntü yönetmeninden geldi.
LaCroix yapıların 40 bin yıl öncesine uzanabileceğini söylüyor, uzmanlar ise Urartu'ya işaret ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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