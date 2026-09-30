ABD'li Araştırmacı Keşfetti: Van Gölü'nün 23 Metre Altında 11 Bin 700 Yıllık Şehir Kalıntısı İddiası

LaCroix'in yayınladığı harita, antik Van Gölü'nün yaklaşık 14 bin yıl önceki sınırlarını gösteriyor. Araştırmacı, yapıların 11 bin 700 ila 40 bin yıl arasında olabileceğini savunuyor; Nemrut Dağı'nın volkanik faaliyetleri bölgenin jeolojisini ve gölün su sistemini değiştirmeden önce inşa edildiklerini düşünüyor. Ancak bu tarihleme taşların kendisine değil, bölgenin jeolojik geçmişinin yorumlanmasına dayanıyor.

Diğer uzmanlar ise 3 bin yıl önceki Urartu Krallığı'nı ya da Orta Çağ'ı işaret ediyor. Gölde daha önce Adilcevaz açıklarında bulunan bazalt duvarlı yapı da Urartulara atfediliyordu. Şimdiye kadar doğrudan arkeolojik kanıt bulunmadı; yapılardan alınıp bağımsız olarak tarihlenen bir numune de yok. Soruya cevap, ancak yeni dalışlar ve bilimsel tarihleme getirebilecek.