Rüfüs Du Sol'un Listenizde Olması Gereken 10 Parçası
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Bu sefer odağımızda efsane bir grup var: İşte karşınızda Avustralyalı elektronik müzik grubu Rüfüs Du Sol! Melankolik vokalleri, hipnotik synth melodileri ve canlı enstrüman dokunuşlarıyla alternatif elektronik müziğin en ikonik isimlerinden biri olan Rüfüs Du Sol'un en iyi parçalarını keşfediyoruz!
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1. Innerbloom
2. Underwater
3. You Were Right
4. On My Knees
5. Alive
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6. Treat You Better
7. Next To Me
8. Like An Animal
9. No Place
10. Sundream
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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