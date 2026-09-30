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Rüfüs Du Sol'un Listenizde Olması Gereken 10 Parçası

etiket Rüfüs Du Sol'un Listenizde Olması Gereken 10 Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
30.09.2026 - 11:01
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Bu sefer odağımızda efsane bir grup var: İşte karşınızda Avustralyalı elektronik müzik grubu Rüfüs Du Sol! Melankolik vokalleri, hipnotik synth melodileri ve canlı enstrüman dokunuşlarıyla alternatif elektronik müziğin en ikonik isimlerinden biri olan Rüfüs Du Sol'un en iyi parçalarını keşfediyoruz!

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1. Innerbloom

Grubun 9 dakikalık başyapıtı bu listenin olmazsa olmazı! Yavaşça yükselen ritmi ve duygusal derinliğiyle elektronik müzik tarihinin en ikonik modern klasikleri arasında yer alıyor.

2. Underwater

Kalp atışını andıran bas hatları ve klostrofobik bir derinlik hissi sunan vokalleriyle grubun Solace albümünün öne çıkan parçalarından birini keşfetmeye hazırsak hadi bakalım!

3. You Were Right

Akılda kalıcı vokal melodisi ve enerjik katmanlarıyla gruba küresel çapta büyük popülarite kazandıran çıkış şarkılarından biri. Dinledikçe parçanın içine çekiliyor ve bir daha dinlemek istiyoruz, mükemmel bir eser!

4. On My Knees

Karanlık, vurucu synthe'ler ve çaresizlik ile teslimiyet temalarını işleyen güçlü vokalleriyle dinamik bir canlı sahne favorisi diyebiliriz. On My Knees bizi bambaşka bir dünyaya götürüyor...

5. Alive

Grammy Ödülü kazanan bu parçayı dinlemeden olmaz tabii ki! Bu parçada izolasyon hissinin ardından hayatta olmanın getirdiği umudu ve coşkuyu hissediyoruz. Eşsiz bir şey!

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6. Treat You Better

Solace albümünün en duygusal ve romantik parçalarından birine hazır mıyız? İşte karşımızda Treay You Better ve onun ritmik yapısı ve içten sözleri...

7. Next To Me

Sevilen kişiye yakın olma arzusunu sakin ama yükselen bir tarzda anlatmak mı? İşte listedeki favori parçamız ve onun hem melodik hem nostaljik dokunuşu. Daha fazla dinleyesimiz geliyor resmen!

8. Like An Animal

Hipnotik bas hatları ve sürekli tekrarlayan vokal döngüsüyle grubun enerjisini en iyi yansıtan işlerden biri diyebiliriz. Dinledikçe daha fazla dinleyesiniz geliyor biz şimdiden uyaralım.

9. No Place

Senin yanında olduğumda başka hiçbir yere gitmek istemiyorum... İşte bu şarkıda gerçekten sarmalayıcı bir taraf var... Rüfüs Du Sol deyince aklımıza gelen o yegane ve eşsiz şarkılardan biri!

10. Sundream

Grubun ilk dönemlerine uzanan bu şarkıda farklı bir şeyler var... Öyle ki yaz akşamı hissi veren hafif ve dans ettiren ikonik çıkış parçalarından biri ve biz çok seviyoruz!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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