Hasan Şaş’ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı: Yağız Sabuncuoğlu’nun Testi Negatif
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde soruşturmasında eski futbolcu ve futbol yorumcusu Hasan Şaş’ın yasaklı madde testi pozitif çıkarken futbol muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun testi negatif çıktı. Burak Doğan’ın haberine göre; Hasan Şaş’ın kan ve idrarında kokain, saçında ise kodein ile kokain çıktı.
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Oyuncu, müzisyen, sporcu ve medya dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp incelemelerine ilişkin yeni sonuçlar ortaya çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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