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Hasan Şaş’ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı: Yağız Sabuncuoğlu’nun Testi Negatif

Hasan Şaş’ın Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı: Yağız Sabuncuoğlu’nun Testi Negatif

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 11:00 Son Güncelleme: 30.09.2026 - 11:51
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan yasaklı madde soruşturmasında eski futbolcu ve futbol yorumcusu Hasan Şaş’ın yasaklı madde testi pozitif çıkarken futbol muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun testi negatif çıktı. Burak Doğan’ın haberine göre; Hasan Şaş’ın kan ve idrarında kokain, saçında ise kodein ile kokain çıktı.

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Oyuncu, müzisyen, sporcu ve medya dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp incelemelerine ilişkin yeni sonuçlar ortaya çıktı.

Oyuncu, müzisyen, sporcu ve medya dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp incelemelerine ilişkin yeni sonuçlar ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında biyolojik örnekleri alınan eski milli futbolcu Hasan Şaş ile spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun test sonuçlarının belli olduğu bildirildi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Hasan Şaş’tan alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılan incelemelerde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandı.

Şaş’ın kan ve idrar örneklerinde kokain, saç örneğinde ise kodein ve kokain tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu sonuçlar soruşturma dosyasında delil olarak değerlendirilecek.

Aynı soruşturma kapsamında biyolojik örnekleri alınan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu’nun uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

Sabuncuoğlu, 18 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülerek kendisinden biyolojik örnek alınmıştı.

Sabuncuoğlu daha sonra adliyeye ve mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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