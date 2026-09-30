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Anneler Buraya: Bebeğinize Gülümsediğinizde Onun Kalbinde Bir Şey Değişiyor

Anneler Buraya: Bebeğinize Gülümsediğinizde Onun Kalbinde Bir Şey Değişiyor

anne psikoloji Bebek
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 11:36
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Bebeğinize gülümsediğinizde size bir gülücükle karşılık vermesi, ebeveynliğin en sevilen anlarından biridir. Miami Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu anın bebeğin vücudunda da iz bıraktığını gösterdi. İki yeni çalışmaya göre karşılıklı gülüşmeler bebeğin kalp ritmine bile yansıyor. Görünen o ki anneyle bebek arasındaki bu iletişim sanıldığından çok daha önemli! 

İşte detaylar.

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Karşılıklı Gülüşünce Bebeğin Kalp Ritmi Değişiyor

Karşılıklı Gülüşünce Bebeğin Kalp Ritmi Değişiyor

İlk çalışmada araştırmacılar yaklaşık 1.000 dört aylık bebeği inceledi. Bebeklerin göğüs ve karınlarına elektrotlar yerleştirildi, anneleriyle etkileşimleri kayda alındı. Eğitimli gözlemciler bebeklerin ve annelerin davranışlarını olumlu, nötr ya da olumsuz olarak kodladı. Ekip, kalp atış hızındaki değişimleri ve solunumla ilişkili kalp hızı değişkenliğini, yani solunumsal sinüs aritmisini (RSA) hesapladı.

Bebek ve anne aynı anda olumlu davrandığında bebeğin kalp atışı hızlandı. Yalnızca bebek ya da yalnızca anne gülümsediğinde bu değişim görülmedi. Psikoloji ve pediatri profesörü Daniel Messinger bunu şöyle anlatıyor:

'İkisinin de olumlu olması gerekiyor. İkisi de olumlu olduğunda, özellikle daha uzun süre boyunca, bebeğin kalp atış hızında bu artışı görüyorsunuz.'

Oyun Bebeğin Fizyolojisini Etkiliyor

Oyun Bebeğin Fizyolojisini Etkiliyor

Messinger bulguyu kısaca şöyle yorumluyor:

'Oyun, sadece oyun ve eğlenceden ibaret değil. Bebeğin fizyolojisini etkiliyor.'

Messinger'a göre bebeğin fizyolojisi, etkileşimde olup bitenle doğrudan bağlantılı. Ölçülen solunumsal sinüs aritmisi, duyguları düzenleme ve farklı ortamlara uyum sağlama becerisiyle ilişkilendirilen biyolojik bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

'Olumlu sosyallikte, bebeğin iç durumuyla ilişkili bir şey var.'

Yabancılar Daha Çok Gülümsedi Ama Bebekler Anneye Güldü

Yabancılar Daha Çok Gülümsedi Ama Bebekler Anneye Güldü

İkinci çalışmada 58 bebek hem 4 hem 8 aylıkken izlendi. Araştırmacılar bebeklerin anneleri, babaları ve hiç tanımadıkları yetişkinlerle etkileşimlerini karşılaştırdı. Messinger'a göre bu, anne ve babaların yanında yabancıları da içeren ilk çalışma.

Gülümsemeyi başlatan ve karşılık veren taraf yetişkinler olurken, yabancılar bunu annelerden daha sık yaptı. Bebekler ise gülümsemeye en çok annelerine karşılık verdi.

'Yani burada ilişki gerçekten önemli.'

8 Aylıkken Gülüşü Bebek Başlatıyor

8 Aylıkken Gülüşü Bebek Başlatıyor

Aylar geçtikçe tablo da değişiyor. 8 aylık bebekler, 4 aylıkken olduğundan daha sık gülümseme etkileşimi başlattı ve yetişkinlerin gülümsemelerine daha fazla karşılık verdi. Messinger'a göre bu, bebeğin büyüdükçe karşısındaki kişiyle daha dinamik bir şekilde etkileşim kurduğunu gösteriyor.

İki çalışma da Philosophical Transactions of the Royal Society B dergisinde yayımlandı. Miami Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada Amsterdam Üniversitesi ve Maine Üniversitesi'nden bilim insanları da yer aldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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