Anneler Buraya: Bebeğinize Gülümsediğinizde Onun Kalbinde Bir Şey Değişiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bebeğinize gülümsediğinizde size bir gülücükle karşılık vermesi, ebeveynliğin en sevilen anlarından biridir. Miami Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu anın bebeğin vücudunda da iz bıraktığını gösterdi. İki yeni çalışmaya göre karşılıklı gülüşmeler bebeğin kalp ritmine bile yansıyor. Görünen o ki anneyle bebek arasındaki bu iletişim sanıldığından çok daha önemli!
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılıklı Gülüşünce Bebeğin Kalp Ritmi Değişiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyun Bebeğin Fizyolojisini Etkiliyor
Yabancılar Daha Çok Gülümsedi Ama Bebekler Anneye Güldü
8 Aylıkken Gülüşü Bebek Başlatıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın