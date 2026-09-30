Anneler Buraya: Bebeğinize Gülümsediğinizde Onun Kalbinde Bir Şey Değişiyor

İlk çalışmada araştırmacılar yaklaşık 1.000 dört aylık bebeği inceledi. Bebeklerin göğüs ve karınlarına elektrotlar yerleştirildi, anneleriyle etkileşimleri kayda alındı. Eğitimli gözlemciler bebeklerin ve annelerin davranışlarını olumlu, nötr ya da olumsuz olarak kodladı. Ekip, kalp atış hızındaki değişimleri ve solunumla ilişkili kalp hızı değişkenliğini, yani solunumsal sinüs aritmisini (RSA) hesapladı.

Bebek ve anne aynı anda olumlu davrandığında bebeğin kalp atışı hızlandı. Yalnızca bebek ya da yalnızca anne gülümsediğinde bu değişim görülmedi. Psikoloji ve pediatri profesörü Daniel Messinger bunu şöyle anlatıyor: