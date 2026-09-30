“Kahve Uykumu Kaçırmıyor” Diyenler Dikkat: 8 Saat Uyusanız Bile Beyniniz Etkileniyor
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Akşam bir fincan kahve içip yastığa başını koyar koymaz uyuyanlardan mısınız? O zaman kafeinin size dokunmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Wroclaw Tıp Üniversitesi'nden araştırmacıların yeni derlemesi bu konuda farklı bir tablo çiziyor. Uykuya normal dalıp yatakta 8 saat geçirseniz bile, kafein uykunuzu daha az dinlendirici hale getirebiliyor.
İşte detaylar.
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Kafein Beynin Uyku Baskısını Hafifletiyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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