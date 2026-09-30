“Kahve Uykumu Kaçırmıyor” Diyenler Dikkat: 8 Saat Uyusanız Bile Beyniniz Etkileniyor

Çalışmaların en tutarlı bulgusu, derin uykuyla ilişkili yavaş dalga aktivitesindeki düşüş oldu. Kafein, özellikle NREM uykusunda düşük frekanslı beyin aktivitesini azaltırken daha hızlı beyin dalgalarında da bazı değişikliklerle ilişkilendirildi. Bazı çalışmalarda derin uyku evresi (N3) ve yavaş dalga uykusunda da azalma görüldü. REM uykusu üzerindeki etki ise daha az tutarlıydı.

Prof. Kurpas'a göre uyku EEG'si, klasik uyku evresi ölçümlerinden daha hassas bir araç:

'EEG sayesinde kişinin uyuyup uyumadığının yanında, beynin nasıl uyuduğunu da görebiliyoruz.'

'İyi uyuduğunu hissetmek, nörofizyolojik kayıtlarda gördüğümüzle her zaman örtüşmüyor.'