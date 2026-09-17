Kahvenin Karaciğere Etkileri MR Sonuçlarıyla Ortaya Çıktı: 13 Yıllık Araştırma

Elde edilen sonuçlar, kahve tüketimi yüksek olan kişilerde bazı ciddi karaciğer hastalıklarının daha az görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, günde 5 fincan veya daha fazla kahve tüketenlerde, hiç kahve içmeyenlere kıyasla:

siroz riski yüzde 32,

hepatosellüler karsinom olarak bilinen karaciğer kanseri türünün riski yüzde 47,

karaciğer hastalığına bağlı ölüm riski ise yüzde 42 daha düşük bulundu.

Araştırmada daha düşük miktarlarda kahve tüketenlerde de benzer yönde ilişkiler görüldü. Yani sonuçlar yalnızca yüksek miktarda kahve tüketen grupla sınırlı kalmadı.

MR Sonuçları Karaciğerdeki Değişimi Gösterdi

Kahve tüketimi ile karaciğer sağlığı arasındaki ilişkinin en dikkat çekici bölümlerinden biri MR sonuçları oldu. Daha fazla kahve tüketen kişilerin karaciğerlerinde daha düşük yağlanma, daha düşük demir birikimi ve doku hasarıyla (fibroinflamasyon) ilişkili daha düşük cT1 değerleri görüldü.

Dahası, katılımcıların kanındaki protein yapıları (proteomik analiz) incelendiğinde; kahve içenlerin kanında iltihaplanmayı ve yara izini tetikleyen kötü proteinlerin çok daha düşük seviyede olduğu, aksine karaciğerin sağlıklı çalıştığını gösteren faydalı proteinlerin yükseldiği belirlendi.