Kahvenin Karaciğere Etkileri MR Sonuçlarıyla Ortaya Çıktı: 13 Yıllık Araştırma
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Sabahları kahve içmeden ayılamayanlardansanız, size güzel bir haberimiz var! Tıp dünyası, kahvenin uyanık kalmayı sağlamaktan çok daha güçlü olduğunu ortaya çıkardı. Yıllar süren takip, karaciğer MR'ları ve kan protein analizleri kahvenin karaciğer sağlığına etki ettiğini gösterdi.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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