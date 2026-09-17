article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kahvenin Karaciğere Etkileri MR Sonuçlarıyla Ortaya Çıktı: 13 Yıllık Araştırma

Kahvenin Karaciğere Etkileri MR Sonuçlarıyla Ortaya Çıktı: 13 Yıllık Araştırma

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 10:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sabahları kahve içmeden ayılamayanlardansanız, size güzel bir haberimiz var! Tıp dünyası, kahvenin uyanık kalmayı sağlamaktan çok daha güçlü olduğunu ortaya çıkardı. Yıllar süren takip, karaciğer MR'ları ve kan protein analizleri kahvenin karaciğer sağlığına etki ettiğini gösterdi.

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

350 Bin Kişi, 13 Yıllık Takip: Sonuçlar Dikkat Çekti

350 Bin Kişi, 13 Yıllık Takip: Sonuçlar Dikkat Çekti

Geçmişte kahvenin sağlığa faydaları üzerine pek çok şey söylendi ancak Temmuz 2026’da tıp literatürüne giren yeni bir araştırma yayımlandı. Araştırmada, Birleşik Krallık'taki UK Biobank verileri kullanıldı. Başlangıçta siroz veya karaciğer kanseri bulunmayan 354.957 kişi değerlendirmeye alındı ve katılımcılar yaklaşık 13 yıl boyunca takip edildi.

Bu çalışmayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise sadece anketlere bağlı kalınmamasıydı. Çalışmanın bir bölümünde 28.961 kişinin karaciğer MR görüntüleri, başka bir bölümünde ise 44.633 kişinin kanındaki proteinler incelendi. Böylece kahve tüketimi ile karaciğer sağlığı arasındaki ilişki farklı biyolojik göstergeler üzerinden de araştırıldı.

Karaciğer Kanserine Karşı Yüzde 47'ye Varan Koruma

Karaciğer Kanserine Karşı Yüzde 47'ye Varan Koruma

Elde edilen sonuçlar, kahve tüketimi yüksek olan kişilerde bazı ciddi karaciğer hastalıklarının daha az görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, günde 5 fincan veya daha fazla kahve tüketenlerde, hiç kahve içmeyenlere kıyasla:

  • siroz riski yüzde 32,

  • hepatosellüler karsinom olarak bilinen karaciğer kanseri türünün riski yüzde 47,

  • karaciğer hastalığına bağlı ölüm riski ise yüzde 42 daha düşük bulundu.

Araştırmada daha düşük miktarlarda kahve tüketenlerde de benzer yönde ilişkiler görüldü. Yani sonuçlar yalnızca yüksek miktarda kahve tüketen grupla sınırlı kalmadı.

MR Sonuçları Karaciğerdeki Değişimi Gösterdi

Kahve tüketimi ile karaciğer sağlığı arasındaki ilişkinin en dikkat çekici bölümlerinden biri MR sonuçları oldu. Daha fazla kahve tüketen kişilerin karaciğerlerinde daha düşük yağlanma, daha düşük demir birikimi ve doku hasarıyla (fibroinflamasyon) ilişkili daha düşük cT1 değerleri görüldü.

Dahası, katılımcıların kanındaki protein yapıları (proteomik analiz) incelendiğinde; kahve içenlerin kanında iltihaplanmayı ve yara izini tetikleyen kötü proteinlerin çok daha düşük seviyede olduğu, aksine karaciğerin sağlıklı çalıştığını gösteren faydalı proteinlerin yükseldiği belirlendi.

Kafeinli, Kafeinsiz veya Şekerli: Hangisi Daha Faydalı?

Kafeinli, Kafeinsiz veya Şekerli: Hangisi Daha Faydalı?

Peki, kahvemizi nasıl içmeliyiz? Araştırmadan çıkan en sevindirici sonuçlardan biri, koruyucu etkinin hem kafeinli hem de kafeinsiz kahvede neredeyse aynı olması. Yani çarpıntı yaptığı için kafein tüketemeyenler de kafeinsiz kahve içerek karaciğerlerini koruyabilirler.

Kahveye şeker veya yapay tatlandırıcı ekleyenlerde de bu koruyucu etkinin devam ettiği görüldü.

Ancak burada bir uyarı var: Araştırmadaki MR taramaları, kahvesine tatlandırıcı veya şeker katan kişilerin karaciğerlerinde –fayda görseler bile– ufak çaplı bir iltihaplanma ibaresi (yüksek T1 değeri) olduğunu gösterdi.

Uzmanların Kararı: 'Sade' Her Zaman Kazandırır

Araştırmanın genel sonucuna göre, karaciğer sağlığımızı korumak için pahalı detokslara veya karmaşık diyetlere ihtiyacımız yok. Düzenli olarak tüketilen şekersiz, sütsüz, sade bir kahve, karaciğer yağlanması ve daha ciddi karaciğer hastalıklarını önlemede tıp dünyasının onayladığı en basit, en ucuz ve en etkili stratejilerden biri.

Üstelik günde 5 fincan içmelisiniz de demiyor araştırma. Hatta çalışma, 2-3 fincanlık orta düzey tüketimin de grafikte kademeli olarak (fincan sayısı arttıkça fayda artacak şekilde) güçlü bir koruma sağladığını öngörüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın