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Okul Kantininde Askıda Tost Dönemi: Öğrenci Kimse Görmeden Sıraya Giriyor

Okul Kantininde Askıda Tost Dönemi: Öğrenci Kimse Görmeden Sıraya Giriyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 17:38
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Sivas'ta bir okul kantininde başlatılan 'askıda tost' uygulaması, artan enflasyonun öğrencilerin sofrasına nasıl yansıdığını bir kez daha gösterdi. Kantin işletmecisi Ümit Alpan, kantinden alışveriş yapamayan öğrencilerin ücretini durumu daha iyi olan ailelerin karşıladığı bir sistemi 3 yıldır sürdürüyor. Okul yönetiminin belirlediği öğrenciler, kimseye fark ettirmeden sıraya girip yemeğini alabiliyor.

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Kantinde askıda tost başladı.

Kantinde askıda tost başladı.

Sivas kent merkezinde eğitim veren Dört Eylül Ortaokulu'nun kantinini işleten Ümit Alpan, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yeniden gündeme gelen 'yetersiz beslenme' sorununa kendi imkânlarıyla çözüm arıyor. Kurduğu sistemde ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücreti, durumu daha iyi olan aileler tarafından önceden ödeniyor; okul yönetiminin belirlediği öğrenciler ise dönem boyunca bu destekten ücretsiz yararlanıyor.

Alpan, kampanyanın öyküsünü şöyle anlattı: 'Dünyadaki en güzel yer bir çocuğun kalbidir diyerek tam 2 yıldır bir çocuğun tebessümüne gölge düşmesin, hiçbir evladımız arkadaşına bakıp iç çekmesin diye böyle bir kampanya başlattım. Bugün dostlarımızın desteğiyle askıda tost kampanyamızın 3'ncü yılı oldu.'

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek teklifi daha önce reddedilmişti.

Okullarda bir öğün ücretsiz yemek teklifi daha önce reddedilmişti.

Sivas'taki bu bireysel dayanışma örneği, öğrenci beslenmesine ilişkin daha geniş bir tartışmayı da hatırlattı. Meclis'e sunulan ve okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini öngören kanun teklifi, AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Okul öncesi eğitimde uygulanan bir öğün ücretsiz yemeğin kaldırılmasına karşı Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açılan davada ise Danıştay 8. Dairesi, 'mali kaynakların yeterli olmadığı' ve bakanlığın 'mali kaynaklar ile ihtiyaçlar arasında denge kurmak zorunda olduğu' gerekçeleriyle uygulamanın kaldırılmasını hukuka uygun bulmuştu.

Kampanyaya duyulan ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu belirten Alpan, sessiz bir dayanışmanın gücüne dikkat çekti: '2 sene önce yaptığımızda neredeyse geçen senenin ilk yarısına kadar yetecek askıda tostlarımızı toplamıştık. Veren elin alan eli görmediği bu sessiz dayanışmayla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Ben bu kampanyayı sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum; eşimden, dostumdan, yurt dışındaki dostlarımızdan çok güzel bir destek var. Bizim askıda tost verdiğimiz öğrencilerimiz belli, bu öğrencilerin velilerine bilgi veriyoruz. Öğrencimiz kimse görmeden herkes gibi gelip sıraya giriyor, yiyeceğini alıyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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