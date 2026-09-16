Okul Kantininde Askıda Tost Dönemi: Öğrenci Kimse Görmeden Sıraya Giriyor

Sivas kent merkezinde eğitim veren Dört Eylül Ortaokulu'nun kantinini işleten Ümit Alpan, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yeniden gündeme gelen 'yetersiz beslenme' sorununa kendi imkânlarıyla çözüm arıyor. Kurduğu sistemde ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücreti, durumu daha iyi olan aileler tarafından önceden ödeniyor; okul yönetiminin belirlediği öğrenciler ise dönem boyunca bu destekten ücretsiz yararlanıyor.

Alpan, kampanyanın öyküsünü şöyle anlattı: 'Dünyadaki en güzel yer bir çocuğun kalbidir diyerek tam 2 yıldır bir çocuğun tebessümüne gölge düşmesin, hiçbir evladımız arkadaşına bakıp iç çekmesin diye böyle bir kampanya başlattım. Bugün dostlarımızın desteğiyle askıda tost kampanyamızın 3'ncü yılı oldu.'