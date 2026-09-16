Okul Kantininde Askıda Tost Dönemi: Öğrenci Kimse Görmeden Sıraya Giriyor
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Sivas'ta bir okul kantininde başlatılan 'askıda tost' uygulaması, artan enflasyonun öğrencilerin sofrasına nasıl yansıdığını bir kez daha gösterdi. Kantin işletmecisi Ümit Alpan, kantinden alışveriş yapamayan öğrencilerin ücretini durumu daha iyi olan ailelerin karşıladığı bir sistemi 3 yıldır sürdürüyor. Okul yönetiminin belirlediği öğrenciler, kimseye fark ettirmeden sıraya girip yemeğini alabiliyor.
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Kantinde askıda tost başladı.
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Okullarda bir öğün ücretsiz yemek teklifi daha önce reddedilmişti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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