Avusturyalı Bir Kadın Türkiye'deki Askıda Ekmek Kampanyası Karşısında Duygulandı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.04.2026 - 11:43

Bir toplumun gerçek karakteri, zor anlarda birbirine nasıl davrandığında ortaya çıkıyor. Ülkemiz, özellikle zor zamanlarda bir anda kenetlenebilmesiyle biliniyor. İnsanımızın yardımseverliği ülkemizi ziyaret eden yabancıların da dikkatini çekiyor. 

'saskiaberrin' isimli içerik üreticisi Türkiye'deki askıda ekmek kampanyasıyla ilk kez karşılaştı. Bu küçük ama çok değerli kampanya karşısında duygulanan kadın, kendisi de dahil oldu.

Peki nereden geliyor bu gelenek?

Askıda ekmek geleneğinin kökeni İtalya'ya, 'caffè sospeso' yani askıda kahve geleneğine dayanıyor. Napoli'de yüzyıllardır süregelen bu gelenekte insanlar kendi kahvelerinin parasını öderken bir yoksul adına da ödeme yapıyor. Türkiye bu geleneği ekmeğe uyarlayarak çok daha geniş kitlelere yaydı.

Askıda ekmek, yardımı görünmez kılıyor. Alan da veren de birbirini tanımıyor. Bu anonim yapı hem vereni hem de alanı utandırma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Yardımın en onurlu biçimi belki de bu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
