Avusturyalı Bir Kadın Türkiye'deki Askıda Ekmek Kampanyası Karşısında Duygulandı

Askıda ekmek geleneğinin kökeni İtalya'ya, 'caffè sospeso' yani askıda kahve geleneğine dayanıyor. Napoli'de yüzyıllardır süregelen bu gelenekte insanlar kendi kahvelerinin parasını öderken bir yoksul adına da ödeme yapıyor. Türkiye bu geleneği ekmeğe uyarlayarak çok daha geniş kitlelere yaydı.

Askıda ekmek, yardımı görünmez kılıyor. Alan da veren de birbirini tanımıyor. Bu anonim yapı hem vereni hem de alanı utandırma ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Yardımın en onurlu biçimi belki de bu.