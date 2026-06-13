2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

24 yıl aradan sonra geldiğimiz Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya oldu. ABD ve Paraguay'ın da olduğu grupta ilk maçlar ilk iki için büyük önem taşıyor.

Türkiye bu sabah TSİ 07.00'de ekranları başına geçecek ya da meydanlardaki dev ekranların başına kurulacak. Avustralya'dan alınacak bir üç puan gruptaki seyrimizi de değiştirecek.