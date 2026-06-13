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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 00:01
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Yeni formatıyla ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, genişletilmiş katılım yapısıyla dikkat çekiyor.

Türkiye de 2002 Dünya Kupası’nın ardından ilk kez finallerde yer alarak turnuvaya katılım sağlıyor. İlk maçımıza da bu sabah çıkıyoruz.

11 Haziran Perşembe günü başlayan organizasyon, 19 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. 

Peki bugün hangi maçları izleyeceğiz?

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Türkiye

Türkiye

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Gelecek Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS AUS
-
TUR TUR
19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
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Perde kritik bir maçla açılıyor.

Perde kritik bir maçla açılıyor.

Katar'ın önemli takımlarından Fas, tüm Dünya Kupası turnuvalarının demirbaşlarından sayılabilecek Brezilya ile karşı karşıya geliyor. 

TSİ 01.00'de başlayacak maç TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. 

İki takım Fransa 98'de karşı karşıya gelmiş, Brezilya sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

İkinci maçta sürpriz arayışı var.

İkinci maçta sürpriz arayışı var.

Karayip ülkesi Haiti büyük bir sürprize imza atarak buraya geldi. Karşısında ise bu sahneyi özleyen İskoçya var.

İskoçya bariz favori ama Haiti bir sürpriz yaparak puan durumunda tüm dengeleri değiştirmek istiyor. 

TSİ maç 04.00'te oynanacak.

Sahne nihayet bizim!

Sahne nihayet bizim!

24 yıl aradan sonra geldiğimiz Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya oldu. ABD ve Paraguay'ın da olduğu grupta ilk maçlar ilk iki için büyük önem taşıyor. 

Türkiye bu sabah TSİ 07.00'de ekranları başına geçecek ya da meydanlardaki dev ekranların başına kurulacak. Avustralya'dan alınacak bir üç puan gruptaki seyrimizi de değiştirecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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